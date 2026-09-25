Nicolas Cage è irriconoscibile nel primo trailer di Madden: una storia vera e la leggenda del football che non conosci

Pubblicazione: 25 settembre alle 13:51

Prime Video ha appena rilasciato il trailer ufficiale di Madden, il biopic sportivo che racconta la straordinaria vita di John Madden, leggenda del football americano che ha trasformato il suo nome in uno dei videogiochi sportivi più venduti della storia. A interpretare l'iconico allenatore e commentatore c'è Nicolas Cage, affiancato da un cast stellare che include Christian Bale, Kathryn Hahn, John Mulaney, Sienna Miller e Shane Gillis.

è impressionante: completamente calato nei panni di Madden, l'attore premio Oscar porta sullo schermo la parabola di, prima come head coach degli Oakland Raiders, poi come voce inconfondibile delle telecronache sportive, e infineche ha venduto centinaia di milioni di copie in 38 anni.

Dietro la macchina da presa c'è David O. Russell, regista acclamato di Silver Linings Playbook e American Hustle, che ha già dimostrato la sua maestria nel genere sportivo con The Fighter, anche quello con Christian Bale nel cast. Russell ha co-scritto la sceneggiatura con Cambron Clark e produce il film insieme a Todd Black, Jason Blumenthal, Jonathan Shukat e Steve Tisch, garantendo un pedigree produttivo di alto livello.

Per Nicolas Cage, questo ruolo rappresenta un ritorno significativo su Prime Video, dopo la recente cancellazione della serie Spider-Noir dopo una sola stagione. L'attore, che ha costruito una carriera leggendaria spaziando da Stregata dalla luna a Face/Off, da Con Air a Lord of War, fino a Ghost Rider e il già citato Spider-Noir, dimostra ancora una volta la sua capacità camaleonte di scomparire completamente in personaggi complessi e sfaccettati.

Madden - Prime Video

La storia di John Madden è essenzialmente americana ma, perchè è quella di, trasformando ogni apparente sconfitta in un'opportunità. Dal ritiro forzato per motivi di salute alla creazione di un'eredità che va oltre il campo da gioco, Madden ha dimostrato che l'autenticità e la passione possono aprire strade inaspettate.

Il film arriverà su Prime Video mercoledì 18 novembre 2026, promettendo di raccontare non solo la biografia di un allenatore che ha fatto la storia, ma la trasformazione del football in fenomeno culturale di massa, anche attraverso i videogiochi che hanno formato intere generazioni di appassionati.