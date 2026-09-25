Nicolas Cage è irriconoscibile nel primo trailer di Madden: una storia vera e la leggenda del football che non conosci
Prime Video ha pubblicato il nuovo trailer di Madden, nuovissimo film di David O' Russell, che racconta la vita di John Madden, leggendaria figura del Football americano.
Prime Video ha appena rilasciato il trailer ufficiale di Madden, il biopic sportivo che racconta la straordinaria vita di John Madden, leggenda del football americano che ha trasformato il suo nome in uno dei videogiochi sportivi più venduti della storia. A interpretare l'iconico allenatore e commentatore c'è Nicolas Cage, affiancato da un cast stellare che include Christian Bale, Kathryn Hahn, John Mulaney, Sienna Miller e Shane Gillis.
Dietro la macchina da presa c'è David O. Russell, regista acclamato di Silver Linings Playbook e American Hustle, che ha già dimostrato la sua maestria nel genere sportivo con The Fighter, anche quello con Christian Bale nel cast. Russell ha co-scritto la sceneggiatura con Cambron Clark e produce il film insieme a Todd Black, Jason Blumenthal, Jonathan Shukat e Steve Tisch, garantendo un pedigree produttivo di alto livello.
Per Nicolas Cage, questo ruolo rappresenta un ritorno significativo su Prime Video, dopo la recente cancellazione della serie Spider-Noir dopo una sola stagione. L'attore, che ha costruito una carriera leggendaria spaziando da Stregata dalla luna a Face/Off, da Con Air a Lord of War, fino a Ghost Rider e il già citato Spider-Noir, dimostra ancora una volta la sua capacità camaleonte di scomparire completamente in personaggi complessi e sfaccettati.
Il film arriverà su Prime Video mercoledì 18 novembre 2026, promettendo di raccontare non solo la biografia di un allenatore che ha fatto la storia, ma la trasformazione del football in fenomeno culturale di massa, anche attraverso i videogiochi che hanno formato intere generazioni di appassionati.