Nicolas Winding Refn in lacrime a Cannes 2026: "Ero morto, ora faccio film per Dio"

Pubblicazione: 22 maggio alle 12:38

Il regista danese Nicolas Winding Refn, autore di cult come Drive, Solo Dio perdona e The Neon Demon, è scoppiato in lacrime durante la conferenza stampa del Festival di Cannes 2026 per presentare il suo nuovo film Her Private Hell, presentato fuori concorso. Il cineasta ha raccontato per la prima volta nei dettagli come tre anni fa sia morto per 25 minuti a causa di un gravissimo problema cardiaco, per poi tornare miracolosamente in vita.

"Prima di morire, ero arrivato alla fine della mia carriera perché non avevo più nulla dentro di me. Non c'era più niente da fare per me. All'improvviso mi hanno detto che probabilmente non sarei sopravvissuto, ma se fossi sopravvissuto non sapevano cosa sarebbe successo. Così, due settimane dopo sono stato operato. Grazie a Dio il chirurgo era Tom Cruise e ha potuto aggiustarmi con le sue mani, poi mi ha riportato in vita con l’elettricità" - Nicolas Winding Refn.

Nicolas Winding Refn a Cannes 2026 - YouTube/ Festival de Cannes

Poi, il regista ha parlato della seconda possibilità vissuta:

"Ho capito prima di morire che mi era stato dato un dono, potevo ricominciare da capo. Quante persone hanno una seconda possibilità? Io ho avuto una seconda possibilità da Dio. E potevo usarla per fare del bene" - Nicolas Winding Refn

dal grande schermo. Il film è un thriller horror che vede protagonista una star del cinema tormentata che deve confrontarsi con i suoi irrisolti problemi col padre quando la sua migliore amica sposa il genitore. Parallelamente, una presenza misteriosa conosciuta come il Leather Man e un soldato interpretato da Charles Melton cercano vendetta dopo la scomparsa della figlia di quest'ultimo.