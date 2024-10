Nicole Kidman collaborerà nuovamente con Liane Moriarty per portare in tv Here One Moment

Pubblicazione: 07 ottobre alle 20:30

Nicole Kidman collaborerà nuovamente con la scrittrice Liane Moriarty nella realizzazione di una nuova serie tratta dal suo recente romanzo Here One Moment.

Il team al lavoro sull'adattamento è composto anche da Blossom Films, Bruna Papandrea, e Steve Hutensky.

In precedenza erano arrivati sul piccolo schermo anche gli show Big Little Lies, Nine Perfect Strangers e The Last Anniversary, tratti dai libri di Liane, che hanno potuto sfruttare anche la partnership tra Fifth Season e Made Up Stories.

Cosa racconta il romanzo

Here One Moment è stato pubblicato a settembre e ha al centro della trama dei passeggeri di un aereo che si ritrovano alle prese con le previsioni di una misteriosa passeggera conosciuta con il nome di "The Death Lady", che ha detto come perderanno la vita. Un mese dopo il volo le persone iniziano realmente a morire, proprio come previsto.

Sono così felice per la partnership in corso con Liane e così grata per poterla considerare una delle mie più care amiche e collaboratrici.

Nicole Kidman, che potrebbe far parte anche del cast del progetto, ha dichiarato a Deadline: