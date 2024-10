Nicole Kidman sulle scene di sesso di Babygirl: "Sono state liberatorie"

Pubblicazione: 21 ottobre alle 20:13

Nicole Kidman è la protagonista del film Babygirl, il thriller erotico diretto da Halina Reijn, sottolineando che girare le scene di sesso è stato quasi liberatorio.

Nel film l'attrice interpreta Romy, un CEO che rischia di mettere a repentaglio la sua vita professionale e privata quando inizia una relazione extraconiugale con lo stagista Samuel (Harris Dickinson).

L'attrice, la cui performance è stata premiata alla Mostra del Cinema di Venezia, è stata protagonista di un Q&A e ha dichiarato:

Sono sempre stata impegnata in una missione come attrice, ho sempre pensato: 'Dove non sono stata e cosa posso esplorare come essere umano?'. E questa è un'area in cui non sono mai stata.

In un certo senso devi lanciarti e pensare: 'Abbandonerò tutto ed esplorerò questo con le persone di cui ho fiducia in un genere che è già stato delineato, ma sperando di poter esplorare un nuovo territorio e specialmente grazie a una donna alla guida'.

Nicole ha ribadito:

La presenza di Rejin dietro la macchina da presa ha infatti dato sicurezza alla star:

Sembra che dica: 'Ti proteggerò. Niente di quello che sarà nel film sarà qualcosa con cui non ti senti a tuo agio. Starai bene'.

Kidman ha inoltre avuto un'enorme fiducia nei confronti del suo co-protagonista:

Ci guardavamo e pensavamo 'okay'.

Dickinson ha ammesso che c'erano delle giornate in cui era davvero terrorizzato a causa di qualche scena e aveva molti dubbi, sottolineando che non c'è mai stato un giorno in cui, se una scena non stava funzionando o gli attori erano a disagio, si metteva fretta agli attori, ma al contrario si concedeva il tempo e lo spazio necessario per affrontare il lavoro sul set nel migliore dei modi.