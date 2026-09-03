Nina Dobrev allontanata dal red carpet di Venezia, lei resta incredula e il pubblico protesta
Nina Dobrev è stata invitata a lasciare il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia poco dopo il suo arrivo: la sua reazione non passa inosservata.
Un momento che avrebbe dovuto essere all'insegna del glamour si è trasformata in un episodio decisamente imbarazzante per Nina Dobrev. La star di The Vampire Diaries è stata infatti invitata da un addetto a lasciare il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2026, dando vita a una scena che non è passata inosservata.
Ma è quanto accaduto durante la passerella ad attirare l'attenzione, visto che fopo essere arrivata davanti ai fotografi, Nina Dobrev è stata avvicinata da un membro dello staff, che le ha fatto capire che era arrivato il momento di liberare il red carpet e proseguire. Dal video della scena si nota immediatamente la reazione dell'attrice: Dobrev appare sorpresa dalla richiesta e, prima di allontanarsi, si volta con un'espressione incredula.
A rendere il momento ancora più particolare è stata la reazione di chi si trovava ai lati della passerella. Tra fotografi e pubblico si sono infatti levate alcune proteste, con qualcuno che ha fatto notare come l'attrice fosse arrivata da pochissimo: “Lasciala stare, è appena arrivata!”, si sente gridare durante la scena. Dobrev non ha comunque insistito. Dopo il breve scambio con l'addetto ha lasciato spazio agli ospiti successivi, continuando a mostrare una certa sorpresa per quanto appena accaduto.
Dall'esordio cinematografico in Away from Her, l'attrice è apparsa in produzioni come Noi siamo infinito, xXx - Il ritorno di Xander Cage, Flatliners - Linea mortale, Love Hard e The Bricklayer, fino al più recente thriller La vendetta perfetta, nel quale recita al fianco di Russell Crowe. Proprio per questo il momento vissuto a Venezia ha fatto discutere: Dobrev non era una semplice presenza mondana sul tappeto rosso, ma una delle attrici internazionali arrivate al Lido per la serata inaugurale.
Va comunque sottolineato che non risultano, almeno per il momento, indicazioni su un trattamento deliberatamente ostile nei confronti dell'attrice. I red carpet dei grandi festival seguono tempistiche estremamente rigide e lo staff deve gestire l'arrivo consecutivo di numerosi ospiti. Ciò non toglie che, osservando le immagini, la stessa Dobrev sembri essere rimasta decisamente sorpresa dalla rapidità con cui le è stato chiesto di proseguire. Una piccola parentesi fuori programma che ha finito così per rubare la scena persino all'elegantissimo abito scelto dall'attrice per il suo arrivo a Venezia.