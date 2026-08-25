Noah Gray-Cabey, cosa fa oggi? La doppia vita dell'ex bambino di Heroes e Tutto in Famiglia

Pubblicazione: 25 agosto alle 15:23

Per molti spettatori Noah Gray-Cabey resterà per sempre il piccolo Micah Sanders di Heroes, il ragazzino che interagisce con la tecnologia grazie a uno dei poteri più affascinanti della serie NBC. Quando arrivò sul set aveva appena 10 anni e alle spalle aveva già una storia decisamente fuori dal comune: prima ancora di diventare un volto televisivo, infatti, era conosciuto come pianista di talento.

Nato il 16 novembre 1995 a Chicago, Illinois, e cresciuto nel Maine, Gray-CabeyIl suo talento musicale emerse in maniera così precoce da portarlo a esibirsi in pubblico già a quattro anni. Nel 2001, a soli cinque anni, arrivò anche sul palcoscenico della, dove secondo le biografie disponibili divenne il più giovane solista a esibirsi con un'orchestra in quella sede.

La musica, dunque, non è mai stata semplicemente una curiosità legata alla sua infanzia. Gray-Cabey ha portato avanti il pianoforte parallelamente alla recitazione e, insieme alla famiglia, ha partecipato al progetto Action in Music, nato per sostenere giovani musicisti e raccogliere fondi destinati anche a ospedali e orfanotrofi.

La televisione lo intercetta molto presto. Dopo le prime apparizioni, arriva il ruolo di Franklin Aloysius Mumford nella sitcom Tutto in famiglia, personaggio che sfrutta proprio alcune delle caratteristiche che rendevano Noah così particolare: intelligenza fuori dal comune e talento musicale. La vera svolta, però, arriva nel 2006 con Heroes. Nel cast della serie interpreta Micah Sanders, figlio di Niki Sanders, personaggio interpretato da Ali Larter, e D.L. Hawkins, interpretato da Leonard Roberts. Micah possiede la capacità di controllare e modificare gli apparecchi tecnologici, un potere perfettamente coerente con la sua curiosità e con il suo profilo di bambino prodigio.

In un'intervista rilasciata alla CNN nel 2007, quando aveva appena 11 anni, Gray-Cabey raccontò anchespiegò di essere arrivato quasi all'ultimo momento all'audizione e definì Micah un personaggio particolarmente divertente da interpretare.

Ancora più interessante è ciò che emerge da una successiva intervista dedicata alla seconda stagione di Heroes. Alla domanda su come conciliasse recitazione e musica, l'attore ammise di non voler rinunciare a nessuna delle due attività. "Non credo di riuscire a prendere una decisione.", disse, spiegando che entrambe gli piacevano per motivi diversi. La recitazione lo metteva alla prova, mentre il pianoforte rappresentava per lui un modo di esprimersi e divertirsi. Parole che, viste oggi, sembrano quasi anticipare il percorso professionale dell'attore.

Dopo la conclusione di Heroes, Gray-Cabey non è scomparso dal piccolo schermo. È tornato nei panni di Micah in Heroes Reborn, la miniserie del 2015-2016 che riprendeva l'universo narrativo della produzione originale. Nel frattempo ha continuato a costruire una carriera televisiva lontana dall'immagine del bambino prodigio. Tra i passaggi più importanti c'è Code Black, medical drama della CBS nel quale interpreta il dottor Elliot Dixon. Il ruolo gli permette di confrontarsi con un personaggio adulto e con una dimensione decisamente diversa rispetto a quella dei suoi esordi. La serie lo ha visto coinvolto per 28 episodi tra il 2016 e il 2018.

Nel 2019 è poi entrato nel cast di Pretty Little Liars: The Perfectionists, spin-off dell'universo di Pretty Little Liars, nel ruolo di Mason Gregory. Ma cosa fa oggi Noah Gray-Cabey? La risposta alla domanda che molti fan si pongono è quindi meno sorprendente di quanto potrebbe sembrare:. Negli anni più recenti documentati dalla sua filmografia ha continuato a lavorare soprattutto tra cinema e televisione.

Dal 2021 al 2023 è apparso in All American, dove interpreta Frausto, giocatore della squadra di South Crenshaw e personaggio inserito nel mondo sportivo della serie. Il ruolo rappresenta un'altra interessante trasformazione rispetto al bambino che il pubblico ricordava: niente prodigi della tecnologia o giovani geni, ma un ragazzo immerso nelle dinamiche del football e dei rapporti tra compagni di squadra. Sul grande schermo, invece, Gray-Cabey è comparso nel thriller horror Fog City del 2023, nel quale interpreta Robbie.

Non sarebbe quindi corretto parlare di un attore sparito dopo Heroes. Piuttosto, Gray-Cabey ha costruito una carriera più discreta rispetto a quella di altre ex star bambine, scegliendo negli anni ruoli televisivi e cinematografici differenti.