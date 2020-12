Nel corso dell’Investor Day di qualche giorno fa i Marvel Studios hanno svelato un mucchio di progetti in lavorazione sia per il cinema che per Disney+: e se in sviluppo ci fosse anche un progetto su

La scoperta è stata fatta da un utente su Twitter ed è stata poi ripresa dal sito Murphy’s Multiverse e pubblicata come scoop.

Nello stesso giorno in cui i Marvel Studios hanno registrato formalmente i marchi di “Ironheart“, “I Am Groot” e “Secret Invasion“, hanno anche fatto una richiesta formale per “Marvel Studios Nomad“. I primi tre progetti sono stati effettivamente annunciati nel corso dell’Investor Day, ma non il quarto.

Nomad è un eroe senza bandiera nato nel numero 180 di Captain America and the Falcon datato 1974 e in cui Steve Rogers si trasforma dopo aver appreso che il governo americano è guidato da Secret Empire. Visto che è da escludere un ritorno in piena regola di Chris Evans, possibile che i Marvel Studios stiano progettando di affidare il titolo a un altro personaggio?

MM suggerisce Jack Monroe, John Walker (che vedremo con il volto di Wyatt Russell in The Falcon and The Winter Solider) o addirittura Bucky.

In ogni caso, ricordiamo, i fratelli Russo si sono ispirati a Nomad per la versione clandestina di Captain America in Avengers: Infinity War.

Al momento non è chiaro se il progetto sia destinato al grande schermo o a Disney+.