Non è la fine per Scrubs: dopo lo sfolgorante successo arriva la conferma, ma ci sarà davvero un'altra stagione?

Pubblicazione: 03 maggio alle 09:30

Il verdetto è arrivato e i fan di Scrubs possono tirare un sospiro di sollievo. ABC ha ufficialmente confermato il rinnovo della serie per una seconda stagione, premiando il successo straordinario del revival che ha debuttato lo scorso febbraio. La notizia, condivisa dall'account X ufficiale dello show con il messaggio "proprio quello che ha ordinato il dottore: Scrubs tornerà per un'altra stagione", suggella il trionfo di un ritorno che in molti temevano potesse rivelarsi un azzardo.



I numeri parlano chiaro e dipingono un quadro di successo inequivocabile. La premiere del revival si è posizionata come la comedy con il rating più alto dell'intera stagione televisiva su qualsiasi network nella fascia demografica degli adulti tra i 18 e i 49 anni. Ma c'è di più: secondo i dati Nielsen, l'episodio di debutto ha raccolto ben 11 milioni di spettatori totali attraverso tutte le piattaforme nei primi 35 giorni dalla messa in onda, un risultato che supera di gran lunga le aspettative iniziali. Con questi numeri sul tavolo, il rinnovo era praticamente scontato.



La prima stagione del revival, composta da 9 episodi, ha ripreso le fila della storia originale con un cambio di prospettiva significativo. JD, interpretato ancora da Zach Braff, non è più il giovane e insicuro specializzando che tutti ricordano, ma è diventato Primario di Medicina al Sacro Cuore. Una posizione di responsabilità che accetta con una certa dose di incertezza dopo essere stato inaspettatamente raccomandato per il ruolo. Questo passaggio generazionale costituisce il cuore narrativo del nuovo corso: i protagonisti della serie originale sono ora i mentori di una nuova generazione di medici.

Just what the doctor ordered: Scrubs will be back for another season 💙 pic.twitter.com/fe3UqFhq4H — Scrubs (@scrubsabc) April 30, 2026





Turk, sempre interpretato da Donald Faison, ed Elliot, con Sarah Chalke che riprende il ruolo, affiancano JD in questa nuova avventura. Non sono più i giovani dottori alle prese con i primi casi e le prime insicurezze, ma professionisti navigati che guidano i nuovi arrivati attraverso le sfide del mestiere. Il trio principale condivide ancora quella chimica che ha reso Scrubs un cult, ma la serie introduce anche volti freschi che portano dinamiche inedite.



Tra i nuovi personaggi spiccano la dottoressa Samantha "Sam" Tosh interpretata da Ava Bunn, il dottor Asher Green di Jacob Dudman, il dottor Blake Lewis di David Gridley, la dottoressa Amara Hadi di Layla Mohammadi e la dottoressa Dashana Trainor di Amanda Morrow. Questi giovani medici non sono semplici comparse: entro il finale della prima stagione, molti di loro si ritrovano già invischiati nelle proprie storie romantiche, seguendo la tradizione della serie di intrecciare drammi professionali e sentimentali.



Il rinnovo di Scrubs rappresenta anche un traguardo per ABC. Con la conferma della seconda stagione, i fan possono aspettarsi ulteriori sviluppi nelle trame dei nuovi personaggi, l'approfondimento delle storyline dei protagonisti storici e, probabilmente, altre apparizioni a sorpresa di volti del passato. La sfida sarà mantenere alto l'interesse costruendo al contempo un'identità propria, capace di andare oltre il semplice esercizio nostalgico.