Pubblicazione: 20 novembre alle 15:59

Dopo quattro anni da Un eroe, il regista iraniano Asghar Farhadi, vincitore di due premi Oscar per Una separazione (2011) e per Il cliente (2017), torna con Storie parallele, in uscita il 26 novembre e distribuito da Lucky Red. Il film segna il suo ritorno in territorio francese, dopo aver realizzato Il passato (2013), e rappresenta la sua terza opera girata fuori dall'Iran, dopo lo stesso Il passato e Tutti lo sanno (2018), quest'ultimo con protagonisti Javier Bardem e Penélope Cruz.

La sua ultima opera vantache vede attori del calibro diTra le particolarità del film, c'è il fatto che si tratta di, intitolato Non commettere atti impuri,, Decalogo, oltre, soprattutto al capolavoro

Noi di Badtaste abbiamo avuto modo di intervistare il regista, grazie a Lucky Red, e gli abbiamo chiesto quanto sia importante, nel mondo del cinema di oggi, raccontare la nostra realtà quotidiana.

"Le storie e la narrazione sono tutto nella nostra vita di oggi, non esiste nient'altro al di fuori della narrazione. Noi non conosciamo quello che è successo prima del Big Bang: il motivo è che non c'è nessuna narrazione, non sappiamo cos'è successo. Il mio parere personale è che non esiste una verità assoluta: noi viviamo tra narrazioni diverse della realtà. Da sempre, gli esseri umani, per conservare la realtà, l'hanno conservata in una struttura narrativa, raccontandola. Questo fatto, di per sé, non è negativo, ma quello che è spaventoso è la quantità di narrazioni che riceviamo e la difficoltà nel distinguerle dalla realtà. La guerra più spaventosa, oggigiorno, è la guerra delle narrazioni." -Asghar Fahadi a Badtaste.it

Una dichiarazione che spiega perfettamente il tema del suo ultimo film: quanto siamo oggi ossessionati dalle storie e quanto l'eccessiva quantità di narrazioni renda difficile distinguerle dalla realtà. Il nostro consiglio è quindi di recuperare Storie parallele al cinema, dal 26 novembre, e assistere al ritorno di un grande artista che ha fatto della realtà e delle sue diverse sfumature il proprio punto di forza.