"Non esiste nient'altro al di fuori della narrazione": Asghar Farhadi svela cosa si nasconde dietro Storie parallele
Grazie a Lucky Red, noi di Badtaste.it abbiamo avuto modo di intervistare Asghar Farhadi, che ritorna al cinema con Storie Parallele, e ci racconta a l'importanza di raccontare la realtà con il cinema.
Dopo quattro anni da Un eroe, il regista iraniano Asghar Farhadi, vincitore di due premi Oscar per Una separazione (2011) e per Il cliente (2017), torna con Storie parallele, in uscita il 26 novembre e distribuito da Lucky Red. Il film segna il suo ritorno in territorio francese, dopo aver realizzato Il passato (2013), e rappresenta la sua terza opera girata fuori dall'Iran, dopo lo stesso Il passato e Tutti lo sanno (2018), quest'ultimo con protagonisti Javier Bardem e Penélope Cruz.
Noi di Badtaste abbiamo avuto modo di intervistare il regista, grazie a Lucky Red, e gli abbiamo chiesto quanto sia importante, nel mondo del cinema di oggi, raccontare la nostra realtà quotidiana.
"Le storie e la narrazione sono tutto nella nostra vita di oggi, non esiste nient'altro al di fuori della narrazione. Noi non conosciamo quello che è successo prima del Big Bang: il motivo è che non c'è nessuna narrazione, non sappiamo cos'è successo. Il mio parere personale è che non esiste una verità assoluta: noi viviamo tra narrazioni diverse della realtà. Da sempre, gli esseri umani, per conservare la realtà, l'hanno conservata in una struttura narrativa, raccontandola. Questo fatto, di per sé, non è negativo, ma quello che è spaventoso è la quantità di narrazioni che riceviamo e la difficoltà nel distinguerle dalla realtà. La guerra più spaventosa, oggigiorno, è la guerra delle narrazioni." -Asghar Fahadi a Badtaste.it
Una dichiarazione che spiega perfettamente il tema del suo ultimo film: quanto siamo oggi ossessionati dalle storie e quanto l'eccessiva quantità di narrazioni renda difficile distinguerle dalla realtà. Il nostro consiglio è quindi di recuperare Storie parallele al cinema, dal 26 novembre, e assistere al ritorno di un grande artista che ha fatto della realtà e delle sue diverse sfumature il proprio punto di forza.