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"Non lavora più": Michael Douglas svela la dura realtà sul ritorno di Jack Nicholson alla recitazione

Jack Nicholson tornerà al cinema? Una domanda che molti si pongono da anni e che ora Michael Douglas, in una recente intervista, ha posto una risposta secca.

di Vincenzo Buresta
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Michael Douglas ha confermato ciò che molti sospettavano da tempo: Jack Nicholson non tornerà mai più a recitare. L'annuncio è arrivato durante la presentazione della nuova autobiografia di Douglas, One Helluva Ride, dove l'attore premio Oscar ha parlato apertamente del suo storico amico e collega, rivelando dettagli inediti sulla sua attuale esistenza lontana dai riflettori.

Il celebre attore di pellicole come Attrazione Fatale e Basic Instinct, ha fornito una risposta con un velo di malinconia, oltre a dichiarare anche lo stato di salute dell'attore.

"Avrei voluto recitare con Jack. Ora non lavora più. Sta bene. È scomparso, questo sì. Lo vedo ancora, ma è in forma" -Michael Douglas a The Daily Mail

Una frase secca, definitiva, che chiude un capitolo della storia di Hollywood ma allo stesso tempo riuscendo a rassicurare tutti coloro che temevano per il vigore del leggendario interprete di Qualcuno volò sul nido del cuculo e Shining.

Shining - Warner Bros Pictures

Il legame tra Douglas e Nicholson affonda le radici nel 1975, quando Douglas produsse Qualcuno volò sul nido del cuculo, il film che valse a Nicholson il primo dei suoi tre Oscar come miglior attore protagonista. Fu proprio Douglas a volere fortemente Nicholson nel ruolo di Randle McMurphy, una scelta che si rivelò una delle più felici nella storia del cinema. Nonostante questa collaborazione fondamentale e un'amicizia lunga decenni, i due non hanno mai avuto l'occasione di recitare insieme davanti alla macchina da presa, un rimpianto che Douglas ha espresso pubblicamente.

L'ultimo ruolo cinematografico di Nicholson risale al 2010, nel film Come lo sai diretto da James L. Brooks, dove interpretava un ruolo di supporto. Doveva tornare sul set nel 2017 per il remake americano del film tedesco Toni Erdmann, ma abbandonò il progetto prima dell'inizio delle riprese. La sua ultima apparizione pubblica davanti alle telecamere è stata durante lo speciale SNL50 sulla NBC nel 2025, un cameo che ora assume il sapore di un saluto definitivo.

The Departed - Warner Bros Pictures

I segnali del progressivo distacco di Nicholson dal mondo del cinema erano emersi già nel 2013, quando l'attore aveva dichiarato di essere meno incline a "stare là fuori". In quell'intervista rilasciata a Vanity Fair, aveva spiegato la sua filosofia:

"Il cinema è il mestiere più bello del mondo, ma voglio fare solo film che emozionano le persone, film sui sentimenti e sugli esseri umani" -Jack Nicholson a Variety Fair

Parole che anticipavano una scelta di qualità sulla quantità, fino al ritiro definitivo. La "scomparsa" di Nicholson non è dunque legata a problemi di salute o a drammi personali, ma a una scelta consapevole di chi ha dato tutto al cinema e ora vuole semplicemente vivere. Camminare in pantofole vicino a casa propria, lontano dalle pressioni, dai set, dalle aspettative. Un lusso che pochi possono permettersi, ma che Nicholson si è conquistato film dopo film, personaggio dopo personaggio, in una carriera che ha ridefinito i confini della recitazione.

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