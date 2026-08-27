"Non posso cucinarlo è un cucciolo". scandalo a Top Chef, la concorrente scoppia in lacrime

Pubblicazione: 27 agosto alle 15:14

Ci sono momenti televisivi che ti aspetti in un cooking show: fornelli che prendono fuoco, piatti che cadono, chef stellati che bacchettano concorrenti impacciati. Ma quello che è successo durante una puntata di Top Chef VIP 5 ha superato ogni previsione, trasformando una competizione culinaria in un momento di cattivo gusto che ha diviso il pubblico e scosso i telespettatori. Siamo in Messico, su Telemundo. Top Chef VIP 5 è la versione celebrity del celebre format: venti volti noti si sfidano ai fornelli per conquistare un premio da 200mila dollari.





Nailea Norvind rompe en llanto al ver lo que le toca cocinar #TopChefVIP5 pic.twitter.com/QgT9hd6YnM — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 25, 2026

Protagonista della vicenda èconosciuta al grande pubblico. Durante la prova, la conduttrice invita i concorrenti aassegnato alla propria postazione e nascosto da una mistery box.. E si blocca.Davanti a lei, su. L'animale è già macellato, privo di pelo, ma. Latra le lacrime: "Non ce la faccio, è un cucciolo", dice con la voce rotta dall'emozione.la guardano,. Qualcuno prova a consolarla, ma il disagio è palpabile. "È la cosa peggiore che potesse capitarmi", ripete Norvind mentre le telecamere catturano ogni istante di quel momento.

Il porcellino d'India, va detto, non è un ingrediente esotico o provocatorio in assoluto. In alcuni paesi del Sud America come Colombia, Perù ed Ecuador, il cuy (come viene chiamato localmente) è parte della tradizione culinaria da secoli. In quelle culture, cucinare questo animale è normale quanto per noi preparare un coniglio o una quaglia. Ma in Messico, dove si gira il programma, non fa parte della dieta comune. E per Nailea Norvind, evidentemente, rappresenta qualcosa di inconcepibile. Certamente doverlo trattare e cucinare in diretta non è stata la scelta più furba da parte dei creatori dello show, considerando lo scandalo che si è generato online.





Ma non è finita., si è trovata davanti a una sfida che l'ha messa in crisi:, creando un secondo momento di tensione nello studio. La puntata si è trasformata in un campo minato emotivo, con la produzione che ha spinto sull'acceleratore dello shock value, forse senza calcolare fino in fondo le conseguenze.I social si sono divisi. C'è, di aver deliberatamenteper creare interesse e visualizzazioni. Altri hanno difeso il format, sottolineando che un cooking show deve mettere alla prova i concorrenti con sfide difficili, anche culturalmente. E poi c'è chi ha riflettuto sulCosa rende un ingrediente accettabile e un altro no? È una questione culturale, certo, ma anche di percezione. Gli animali che consideriamo da compagnia attivano in noi risposte emotive diverse rispetto a quelli che siamo abituati a vedere nel piatto. ETop Chef VIP 5 ha ottenuto esattamente quello che cercava: attenzione, viralità, dibattito. Ma a che prezzo? La domanda rimane aperta, insieme alle lacrime di Nailea Norvind, congelate in quello che è diventato uno dei momenti più discussi della televisione latinoamericana dell'anno.