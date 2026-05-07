Non sai cosa guardare stasera in TV? Su Rai1 arriva Buonvino, il commissario che risolve crimini dove non accade mai nulla

Pubblicazione: 07 maggio alle 08:00

Stasera, giovedì 7 maggio 2026, in prima serata, il pubblico di Rai1 conoscerà un nuovo personaggio, il commissario Buonvino, protagonista della miniserie Buonvino - Misteri a Villa Borghese, tratta dal ciclo di romanzi Il commissario Buonvino di Walter Veltroni, editi da Marsilio. Tra i viali, i laghetti e le fontane dello splendido giardino romano, il poliziotto, interpretato da Giorgio Marchesi, sarà chiamato a risolvere dei misteri più o meno intricati.

Prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction e diretta da Milena Cocozza,, un vicequestore la cui carriera, fino a quel momento irreprensibile, viene interrotta da un grave errore commesso durante un blitz per catturare un latitante. Così, viene assegnato a un incarico burocratico, decisamente frustrante per un uomo d'azione come lui che, come raccontato da Marchesi ha un solo, grande superpotere: leggere dentro le persone, lottare senza essere violento o aggressivo.

La sua seconda occasione arriva con il trasferimento al Commissariato di Villa Borghese, un posto dimenticato dal crimine dove (apparentemente) non accade mai nulla. È proprio questo l'ambiente in cui Buonvino dovrà rimettersi in gioco, dimostrando, prima di tutto a sé stesso, di non aver sbagliato a scegliere come lavoro una professione fortemente invisa alla famiglia. La sua squadra, però, sarà decisamente sui generis, visto che è stata ribattezzata nell'ambiente come armata Brancaleone.

C'è l'ispettore Pierluigi Portanova, interpretato da Francesco Colella, bravo informatico che vive in un mondo tutto suo, il giovane agente scelto Daniele Cecconi, interpretato da Matteo Olivetti, diventato poliziotto per combattere le ingiustizie e l'esperta di crimini finanziari Ginevra Robotti, interpretata da Daniela Scattolin, veneta

Buonvino ritrova anche Veronica Viganò, interpretata da Serena Iansiti, nel ruolo di vice commissario, alla quale la lega un sentimento forte. Viganò si è quasi "ricoverata" in quell'ambiente bucolico, dopo un lutto che l'ha segnata nel profondo.

Nel primo episodio, intitolato Il caso del bambino scomparso, Buonvino e la sua squadra indagano sulla morte di Girolamo Nodari, rinvenuto senza vita vicino al laghetto del parco. Tutto farebbe pensare a un suicidio, ma il caso nasconde verità più complesse e sembra legato a doppio filo a un altro vecchio mistero: la scomparsa del figlio di Nodari, Aldo, sparito nel nulla dieci anni prima. La serie è già disponibile in anteprima su RaiPlay dal 5 maggio e andrà in onda su Rai 1 il 7 e 14 maggio 2026, in prima serata, dopo Affari tuoi.