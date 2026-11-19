Non solo 007: con questo nuovo film di successo, Robert Pattinson potrebbe vincere l'Oscar
Robert Pattinson è il nuovo James Bond 2026. L'attore candidato all'Oscar per Primetime lavorerà con Denis Villeneuve e Steven Knight per il prossimo film di 007.
Il 2026 passerà alla storia come l'anno in cui Robert Pattinson ha conquistato definitivamente Hollywood. L'attore britannico, che ha costruito la sua carriera post-Twilight con scelte artistiche coraggiose e interpretazioni sempre più raffinate, ha ricevuto l'annuncio che ogni attore sogna: sarà il nuovo James Bond. L'ufficializzazione arriva dopo mesi di speculazioni e segna l'inizio di una nuova era per il franchise cinematografico più longevo della storia. Pattinson raccoglie il testimone di Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig, entrando in un pantheon cinematografico che definisce l'immaginario collettivo dello spionaggio da oltre sessant'anni.
Tutto questo posiziona Pattinson come serio candidato all'Oscar come miglior attore protagonista. Il film affronta un tema controverso e delicato: si ispira al programma televisivo To Catch a Predator, con Pattinson che interpreta Chris Hansen, il giornalista investigativo che conduceva la trasmissione. La possibilità che Pattinson vinca l'Oscar per Primetime prima ancora di girare il suo primo film come Bond aggiungerebbe un ulteriore livello di prestigio alla produzione. Sarebbe il primo attore a interpretare 007 da vincitore dell'Academy Award, un dettaglio che potrebbe influenzare il tono e le ambizioni artistiche del progetto. Amazon e i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson sanno di avere tra le mani non solo un attore di talento, ma potenzialmente uno dei più acclamati della sua generazione.
L'attesa per vedere Pattinson in smoking, con la Walther PPK in mano e la celebre frase "il mio nome è Bond, James Bond" sulle labbra, è già palpabile. Ci vorranno anni prima che il film arrivi nelle sale, ma il casting rappresenta già una dichiarazione precisa: il nuovo 007 sarà sofisticato, complesso e interpretato da un attore al culmine delle proprie capacità. Mentre Hollywood si prepara alla stagione dei premi e Primetime accumula riconoscimenti, Robert Pattinson si trova in una posizione invidiabile.