Pubblicazione: 19 novembre alle 18:00

Il 2026 passerà alla storia come l'anno in cui Robert Pattinson ha conquistato definitivamente Hollywood. L'attore britannico, che ha costruito la sua carriera post-Twilight con scelte artistiche coraggiose e interpretazioni sempre più raffinate, ha ricevuto l'annuncio che ogni attore sogna: sarà il nuovo James Bond. L'ufficializzazione arriva dopo mesi di speculazioni e segna l'inizio di una nuova era per il franchise cinematografico più longevo della storia. Pattinson raccoglie il testimone di Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig, entrando in un pantheon cinematografico che definisce l'immaginario collettivo dello spionaggio da oltre sessant'anni.

La sua nomina arriva in un momento particolarmente significativo: dopo l'acquisizione miliardaria del franchise da parte di Amazon, il colosso dello streaming punta a rilanciare 007 con una visione completamente rinnovata.a. Oltre al ruolo di Bond, Pattinson ha brillato nell'adattamento epico dell'Odissea diretto da Christopher Nolan,, e ha interpretato Paul Atreides in Dune: Part Three di Denis Villeneuve, in arrivo nelle sale il 18 dicembre. Ma il vero trionfo potrebbe arrivare dalla statuetta dorata.

Tutto questo posiziona Pattinson come serio candidato all'Oscar come miglior attore protagonista. Il film affronta un tema controverso e delicato: si ispira al programma televisivo To Catch a Predator, con Pattinson che interpreta Chris Hansen, il giornalista investigativo che conduceva la trasmissione. La possibilità che Pattinson vinca l'Oscar per Primetime prima ancora di girare il suo primo film come Bond aggiungerebbe un ulteriore livello di prestigio alla produzione. Sarebbe il primo attore a interpretare 007 da vincitore dell'Academy Award, un dettaglio che potrebbe influenzare il tono e le ambizioni artistiche del progetto. Amazon e i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson sanno di avere tra le mani non solo un attore di talento, ma potenzialmente uno dei più acclamati della sua generazione.

L'attesa per vedere Pattinson in smoking, con la Walther PPK in mano e la celebre frase "il mio nome è Bond, James Bond" sulle labbra, è già palpabile. Ci vorranno anni prima che il film arrivi nelle sale, ma il casting rappresenta già una dichiarazione precisa: il nuovo 007 sarà sofisticato, complesso e interpretato da un attore al culmine delle proprie capacità. Mentre Hollywood si prepara alla stagione dei premi e Primetime accumula riconoscimenti, Robert Pattinson si trova in una posizione invidiabile.

, e si prepara a diventare una delle icone cinematografiche più riconoscibili del pianeta. Per un ragazzo che vent'anni fa interpretava Cedric Diggory in Harry Potter e il calice di fuoco, è una traiettoria che pochi avrebbero potuto prevedereche ha fatto dell'imprevedibilità la propria firma artistica.