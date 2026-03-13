Non solo film e serie: Disney+ introduce i video verticali alla TikTok e cambia il modo di guardare i contenuti

Pubblicazione: 13 marzo alle 17:55

La piattaforma di streaming Disney+ sta cambiando il modo in cui gli utenti scoprono film e serie. Accanto ai contenuti tradizionali, l’azienda ha iniziato a introdurre un nuovo formato di video brevi e verticali pensato per smartphone. L’obiettivo è intercettare le abitudini del pubblico che oggi consuma video soprattutto attraverso social come TikTok e Instagram. Con questa novità, Disney punta a rendere la scoperta dei contenuti più rapida e coinvolgente. Non si tratta quindi solo di guardare un film o una serie, ma di esplorare clip e momenti iconici con uno scorrimento simile a quello dei social network. Una trasformazione che mostra come lo streaming stia evolvendo per adattarsi alla fruizione mobile.

Per capire questa novità bisogna partire dal contesto.è stato lanciato nel 2019 ed è diventato rapidamente uno dei servizi di streaming più popolari al mondo. Il catalogo comprende contenuti di brand enormi come Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic e ESPN. Con oltre, il servizio è oggi il terzo più utilizzato al mondo dietro a Netflix e Prime Video. Proprio per continuare a crescere, la piattaforma sta sperimentando nuove modalità di fruizione dei contenuti.

La novità principale è un feed di video verticali chiamato “Verts”. Questo sistema è stato annunciato per la prima volta durante il CES di gennaio e ora sta iniziando a essere distribuito agli utenti negli Stati Uniti tramite l’app mobile. Il nome “Verts” non è del tutto nuovo: era già stato utilizzato da ESPN nella propria applicazione. Nel caso di Disney+, però, il progetto assume un ruolo molto più centrale nell’esperienza utente.

Disney Plus, fonte: Disney

Il funzionamento è semplice e ricorda quello dei social network. All’interno dell’app comparirà una nuova icona nella barra di navigazione. Una volta aperta, gli utenti potranno scorrere verticalmente una sequenza di clip tratte da film e serie presenti nel catalogo. Si tratta di momenti salienti, scene spettacolari o sequenze particolarmente emozionanti pensate per catturare l’attenzione in pochi secondi.

Il sistema non si limita a mostrare clip casuali.ha sviluppato un algoritmo di raccomandazione avanzato capace di analizzare le preferenze degli utenti e suggerire contenuti che potrebbero piacere di più. L’idea è simile a quella che ha reso popolari piattaforme come, dove l’algoritmo è fondamentale per mantenere alto il coinvolgimento del pubblico.

Oltre a guardare i video brevi, gli utenti potranno compiere azioni immediate. Per esempio, potranno aggiungere il film o la serie alla propria watchlist oppure passare direttamente alla visione completa del contenuto da cui è tratta la clip. In questo modo i video brevi diventano una porta d’ingresso verso film e serie più lunghi.

Disney Plus, fonte: Disney

Questa strategia serve soprattutto ad aumentare il coinvolgimento quotidiano degli utenti e a rendere più semplice la scoperta dei contenuti. Secondo l’azienda, con oltre cento anni di catalogo narrativo alle spalle, esistono migliaia di momenti che possono essere riscoperti e condivisi in formato breve. Il feed Verts è pensato proprio per rendere questa enorme libreria più facile da esplorare fin dal momento in cui si apre l’app.

Il progetto potrebbe evolversi ulteriormente nei prossimi anni. Disney ha già lasciato intendere che in futuro potrebbero arrivare contenuti realizzati direttamente dai creator. YouTuber, tiktoker o altri autori che celebrano film, serie, personaggi o parchi a tema Disney potrebbero diventare parte dell’ecosistema della piattaforma. Questo significherebbe trasformare Disney+ non solo in un servizio di streaming, ma anche in uno spazio per nuovi formati narrativi come microdrammi e brevi storie seriali.

La compagnia ha già iniziato a sperimentare il formato verticale anche con produzioni originali. Un esempio è Locker Diaries: Zombies, la prima serie televisiva verticale distribuita su Disney+. Il progetto fa parte del franchise Zombies e consiste in 11 episodi brevi pensati per essere visti su smartphone. I nuovi episodi vengono pubblicati ogni sabato fino a metà aprile e sono disponibili anche su piattaforme social come YouTube e TikTok.

Disney Plus, fonte: Disney

La scelta di puntare sui video brevi non è casuale. Negli ultimi anni il consumo di contenuti da smartphone è cresciuto enormemente, soprattutto tra i giovani. Le piattaforme di streaming stanno quindi cercando di adattarsi a un pubblico abituato a scoprire nuovi video attraverso clip veloci e facilmente condivisibili.

In questo contesto Disney non è l’unica azienda a muoversi in questa direzione. Anche Netflix ha introdotto in precedenza un feed verticale che permette di scorrere clip tratte dai propri contenuti originali. L’obiettivo comune è lo stesso: catturare l’attenzione degli utenti con brevi momenti spettacolari e poi invitarli a guardare l’intero film o episodio.

In definitiva, il lancio di Verts rappresenta un passo importante nell’evoluzione dello streaming. Non si tratta solo di aggiungere una nuova funzione, ma di cambiare il modo in cui gli spettatori scoprono e scelgono cosa guardare. In un panorama dominato dai social video, anche piattaforme tradizionalmente dedicate a film e serie stanno integrando formati brevi per restare competitive e per avvicinarsi sempre di più alle abitudini del pubblico mobile.