“Non ti riconosco più”: Maria De Filippi perde la pazienza con Giovanni e le sue pretese a Uomini e Donne

Pubblicazione: 20 ottobre alle 19:29

A Uomini e Donne bastano poche puntate per trasformare una nuova conoscenza in un caso di studio. Ne sa qualcosa Giovanni Grazioso, arrivato sul trono dopo la fine della relazione con Sabrina Soussi, conosciuta a Temptation Island. Il tronista ha attirato l'attenzione di Maria De Filippi per il suo interesse verso Martina Donati, corteggiatrice di Giacomo Vacalebre, trascurando nel frattempo le ragazze scese in studio per conoscerlo. Quando poi si è lamentato della loro scarsa partecipazione, la conduttrice gli ha fatto notare una contraddizione. Nella puntata del 19 ottobre, il confronto ha messo in luce le difficoltà di Giovanni nel gestire le dinamiche del programma.

L'esperienza televisiva diera attesa dopo la sua partecipazione a Temptation Island, dove si era conclusa la storia con Sabrina. Sul trono, però, il ragazzo ha mostrato fin da subito alcune preferenze molto precise. Durante la prima esterna con Daniela, per esempio, aveva espresso disagio per i tacchi della ragazza, che la facevano apparire più alta di lui. In seguito. Richieste che hanno fatto discutere, soprattutto perché il tronista sembrava aspettarsi disponibilità e partecipazione dalle ragazze senza aver ancora costruito con loro una vera conoscenza.

La situazione è diventata più complicata quando Giovanni ha deciso di avvicinare Martina Donati, presente in trasmissione per conoscere Giacomo Vacalebre. Dopo averla vista uscire dallo studio visibilmente provata dal sospetto di essere interessata alle possibilità economiche dell'altro tronista, Giovanni l'ha raggiunta in camerino per consolarla e confessarle il proprio interesse. Martina ha apprezzato il gesto, ma non ha cambiato idea, ha preferito proseguire la conoscenza con Giacomo, respingendo con gentilezza le attenzioni di Giovanni. Quando Maria gli ha chiesto con chi volesse ballare, lui ha colto l'occasione per lamentarsi delle proprie corteggiatrici, sostenendo che fossero troppo silenziose. Una posizione che ha sorpreso le ragazze, già poco considerate dopo il suo avvicinamento a Martina.

A intervenire è stata soprattutto Ketrin, che ha spiegato come il comportamento del tronista potesse far pensare a uno scarso interesse nei loro confronti. Giovanni si è difeso dicendo di aver seguito l'istinto e di non aver mancato di rispetto a nessuna, visto che tra loro non era ancora iniziato un percorso. Ha anche ribadito di non essersi sentito pronto a uscire con una delle ragazze perché aveva ancora Martina nei pensieri. Maria ha riconosciuto che fosse legittimo provare una preferenza, ma gli ha fatto notare che le altre non erano obbligate a mostrarsi entusiaste mentre aspettavano di essere prese in considerazione. Il problema non era il suo interesse per Martina, quanto l'aspettativa che le altre reagissero positivamente nonostante la situazione.