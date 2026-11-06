Nord Sud Ovest Est Episodio 6 anticipazioni: gli 883 sbarcano a Los Angeles

Pubblicazione: 06 novembre alle 20:30

Il fenomeno 883 non accetta confini e la serie TV che ripercorre le gesta di uno dei gruppi più iconici della musica italiana degli anni '90 si avvia verso uno dei suoi momenti più iconici. Le anticipazioni sul sesto episodio di Nord Sud Ovest Est mettono al centro del racconto l'incredibile trasferta di Max Pezzali e Mauro Repetto a Los Angeles, segnando una tappa decisiva per la crescita artistica e personale del duo di Pavia.

Il momento clou dell'episodio è ambientato nei pressi del celebre Viper Room, leggendario locale della West Coast statunitense. Fuori dall'ingresso, Max e Mauro si ritrovano in attesa di poter entrare, immersi in un contesto totalmente diverso dalla tranquillità a cui erano abituati in Italia. È qui che entra in scenaall'interno del club, soprannominato Maxibon (interpretato nella finzione da Maurizio Merluzzo).

La sorpresa è enorme: il ragazzo riconosce immediatamente la coppia e svela un dettaglio che sottolinea la portata del loro successo nostrano. Proprio mentre si recava al lavoro, stava ascoltando i brani degli 883 sul suo immancabile walkman. Di fronte all'esitazione del bodyguard di turno, fermo nel bloccare l'accesso al locale a due sconosciuti europei, è proprio il giovane "Maxibon" a prendere in mano la situazione. Con entusiasmo, il ragazzo si spende di persona spiegando al collega che quei due ragazzi in attesa sul marciapiede non sono semplici avventori, ma due vere e proprie leggende della musica italiana.

Questo scontro tra la dimensione quotidiana della provincia italiana e il fascino internazionale della California regala un'atmosfera sospesa tra l'ironia e la celebrazione di un mito generazionale. Il sesto episodio promette di mostrare quanto la musica degli 883 sia riuscita a viaggiare lontano, accompagnando i propri fan anche al di là dell'oceano nei primissimi anni Novanta.

Per scoprire tutti i dettagli della permanenza californiana di Max e Mauro e immergersi nelle atmosfere della serie, l'appuntamentoe in streaming in esclusiva su. Un passaggio fondamentale per tutti i fan desiderosi di rivivere le tappe che hanno trasformato due ragazzi comuni nei simboli di una generazione.