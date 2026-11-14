Nord Sud Ovest Est, Fiorello ha davvero partecipato al videoclip di Come Mai? La verità dietro la serie tv
Scopri perché Fiorello appare nel video di Come Mai degli 883. La serie Sky svela il retroscena dell'amicizia nata a Radio Deejay.
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Chi ha vissuto gli anni Novanta ricorda perfettamente il videoclip di Come Mai degli 883. Tra le immagini iconiche di quel periodo, una presenza sorprendente ha sempre solleticato la curiosità dei fan: Fiorello, già volto noto della televisione italiana, che compare nel video di uno dei brani più celebri del duo pavese. Una scelta apparentemente casuale che nasconde invece una storia di amicizia autentica, nata lontano dai riflettori e consolidata ben prima del successo planetario della canzone. La serie Sky Original Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 dedica spazio a questo legame particolare, ricostruendo le origini del rapporto tra Rosario Fiorello, Max Pezzali e Mauro Repetto.
L'emittente radiofonica diventa il terreno fertile dove si sviluppa una sintonia immediata. Max e Mauro portano con sé l'energia della provincia italiana, quella voglia di raccontare le piccole storie quotidiane trasformandole in successi nazionali. Fiorello riconosce in loro qualcosa di autentico, quella genuinità che spesso si perde quando arriva il successo. Non è solo questione di affinità professionale: si tratta di una connessione umana che supera le dinamiche dello spettacolo.
Il penultimo episodio della serie Sky, descritto come probabilmente il più malinconico e struggente dell'intera saga, ricostruisce proprio questo aspetto del rapporto. La narrazione non si limita a mostrare la partecipazione di Fiorello al videoclip, ma esplora le motivazioni profonde di quella scelta. Quando arriva il momento di girare il video di Come Mai, brano destinato a diventare uno dei più ascoltati della storia della musica italiana, la presenza del conduttore siciliano non è un'aggiunta dell'ultimo momento, ma una conseguenza naturale dell'amicizia consolidata.
La serie racconta anche un altro momento significativo: gli 883 al karaoke di Fiorello. Questo aneddoto, più volte evocato negli anni dallo stesso conduttore, testimonia quanto il rapporto tra i tre andasse oltre le apparizioni televisive o le collaborazioni professionali. Si frequentavano, condividevano momenti di svago, costruivano ricordi che sarebbero rimasti impressi nella memoria collettiva di un'intera generazione.
Quel periodo rappresenta un'epoca irripetibile della cultura italiana, quando la musica pop, la radio e la televisione creavano un ecosistema culturale coeso. Gli 883 raccontavano l'Italia delle piccole città, degli amori adolescenziali, delle discoteche di provincia. Fiorello incarnava lo showman capace di portare leggerezza e intelligenza sugli schermi. Insieme, senza programmarlo, hanno contribuito a definire l'immaginario di quegli anni. La ricostruzione offerta da Nord Sud Ovest Est permette di comprendere come dietro le immagini patinate del successo esistessero relazioni autentiche.