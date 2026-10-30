Nord Sud Ovest Est, l'idea geniale di Cecchetto: la VHS degli 883 vendette 130.000 copie, ma cosa conteneva?
Claudio Cecchetto ebbe un'intuizione vincente con la VHS di Nord Sud Ovest Est: ecco come nacque e quante copie vendette la raccolta dei videoclip degli 883.
Il successo degli 883 negli anni Novanta raggiunse dimensioni straordinarie, ma c'è un risultato commerciale che ancora oggi rischia di passare inosservato. Mentre Max Pezzali e Mauro Repetto conquistavano le classifiche italiane con le loro canzoni, Claudio Cecchetto ebbe un'intuizione che trasformò i videoclip del duo in qualcosa di completamente diverso: una videocassetta da acquistare e guardare comodamente a casa. Il risultato? Circa 130.000 copie vendute, una cifra sorprendente per un prodotto che non era né un album tradizionale né la registrazione di un concerto.
La risposta arrivò attraverso una serie di canzoni destinate a diventare parte della memoria collettiva. Sei un mito, Come mai, Rotta x casa di Dio e Nord sud ovest est accompagnarono un periodo nel quale il duo sembrava essere ovunque, dalle radio alle trasmissioni televisive. Il secondo disco rimase al primo posto delle classifiche italiane per 14 settimane consecutive, diventando uno dei fenomeni musicali più importanti del 1993. Secondo la ricostruzione pubblicata da Rockol, le vendite raggiunsero circa 1,4 milioni di copie.
Ma Cecchetto aveva intuito che quelle canzoni possedevano anche un'altra caratteristica: funzionavano benissimo quando venivano accompagnate dalle immagini. Da qui nacque Nord Sud Ovest Est Video LP, una videocassetta pubblicata nel 1993 attraverso la Free Records Independent e non si trattava di un semplice filmato promozionale, ma di un prodotto pensato per permettere agli appassionati di rivivere davanti alla televisione l'universo degli 883. La VHS conteneva innanzitutto quattro videoclip ufficiali: Nord sud ovest est, Come mai, Rotta x casa di Dio e Sei un mito.
In totale, dunque, la videocassetta proponeva 14 contenuti video, suddivisi tra quattro videoclip e dieci versioni karaoke. Un dettaglio tutt'altro che secondario, perché rendeva il prodotto interessante anche per chi conosceva già a memoria tutte le canzoni dell'album. Oggi siamo abituati a trovare qualsiasi video musicale in pochi secondi, attraverso uno smartphone o una piattaforma di streaming. Nel 1993, invece, la situazione era completamente diversa. Per rivedere un videoclip bisognava spesso aspettare che una trasmissione televisiva decidesse di mandarlo in onda. Possedere una VHS significava poter scegliere quando guardarlo, interromperlo, riavvolgerlo e mostrarlo agli amici.
Con l'aggiunta delle versioni karaoke, l'esperienza diventava ancora più coinvolgente. Le canzoni non erano soltanto qualcosa da ascoltare, ma potevano trasformarsi in un momento da condividere davanti al televisore. Era un modo per prolungare il rapporto tra gli 883 e il loro pubblico, portando dentro le case un prodotto diverso dai dischi e dalle musicassette. Anche la confezione contribuiva a renderlo immediatamente riconoscibile. Il Video LP riprendeva l'illustrazione utilizzata per la copertina dell'album, con Max e Mauro raffigurati in stile fumetto nel deserto, accanto a una motocicletta e a un incrocio stradale.
E il pubblico rispose, visto che Nord Sud Ovest Est Video LP arrivò a vendere circa 130.000 copie, un risultato riportato anche nella ricostruzione storica pubblicata da Rockol. Per capire quanto fosse significativo, basta ricordare che gli acquirenti non stavano comprando nuove canzoni. Stavano scegliendo di spendere per rivedere videoclip già trasmessi in televisione e per cantare brani che probabilmente possedevano anche su disco. Il successo della videocassetta dimostrava quindi che l'interesse per gli 883 andava ben oltre l'ascolto della loro musica. Max e Mauro erano diventati protagonisti di un immaginario nel quale il pubblico riconosceva situazioni quotidiane, amicizie, appuntamenti sentimentali e piccoli problemi tipici dell'adolescenza.
La forza dei loro brani era proprio questa: raccontare esperienze comuni attraverso un linguaggio immediato, capace di trasformare episodi apparentemente insignificanti in storie condivise da un'intera generazione. I videoclip aggiungevano un ulteriore livello a quei racconti, dando un volto ai personaggi e un'ambientazione alle situazioni descritte nei testi. L'intuizione di Cecchetto fu capire che anche quelle immagini avevano un valore commerciale autonomo, soprattutto in un momento in cui il pubblico non disponeva degli strumenti digitali che oggi consideriamo scontati. Il Video LP non rimase nemmeno un esperimento isolato. Negli anni successivi gli 883 continuarono a pubblicare raccolte video, tra cui La donna il sogno & gli altri video, uscita nel 1995, La dura legge del gol! Video LP nel 1997 e Gli anni Video LP nel 1998.
L'esistenza della videocassetta del 1993 e il suo risultato commerciale, però, sono documentati e rappresentano un capitolo concreto della storia degli 883. A oltre trent'anni di distanza, le 130.000 VHS vendute raccontano qualcosa che i numeri degli album, da soli, non riescono a spiegare completamente. Per migliaia di ragazzi non bastava ascoltare Max Pezzali e Mauro Repetto alla radio: volevano rivederli, cantare insieme a loro e conservare un pezzo di quel mondo anche a casa. E forse il vero colpo di genio di Claudio Cecchett, fondamentale nel successo di Nord Sud Ovest Est, fu proprio questo: capire che il pubblico degli 883 non voleva soltanto ascoltare le loro storie, ma desiderava continuare a viverle anche quando la musica finiva.