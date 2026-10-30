Nord Sud Ovest Est, l'idea geniale di Cecchetto: la VHS degli 883 vendette 130.000 copie, ma cosa conteneva?

Pubblicazione: 30 ottobre alle 09:00

Il successo degli 883 negli anni Novanta raggiunse dimensioni straordinarie, ma c'è un risultato commerciale che ancora oggi rischia di passare inosservato. Mentre Max Pezzali e Mauro Repetto conquistavano le classifiche italiane con le loro canzoni, Claudio Cecchetto ebbe un'intuizione che trasformò i videoclip del duo in qualcosa di completamente diverso: una videocassetta da acquistare e guardare comodamente a casa. Il risultato? Circa 130.000 copie vendute, una cifra sorprendente per un prodotto che non era né un album tradizionale né la registrazione di un concerto.

È un capitolo della storia degli 883 che merita di essere riscoperto anche grazie a, la seconda stagione della serie Sky dedicata all'ascesa dei due ragazzi di Pavia. Mentre la fiction racconta il passaggio dalla popolarità improvvisa alla consacrazione nazionale, la realtà offre un esempio concreto di quanto fosse diventato importante tutto ciò che ruotava attorno alla loro musica. Per comprendere la portata dell'operazione bisogna tornare al 1993, l'anno in cui gli 883 pubblicarono il loro secondo album, Nord sud ovest est. Dopo l'exploit dierano chiamati a dimostrare che il successo non fosse stato soltanto un episodio fortunato.

La risposta arrivò attraverso una serie di canzoni destinate a diventare parte della memoria collettiva. Sei un mito, Come mai, Rotta x casa di Dio e Nord sud ovest est accompagnarono un periodo nel quale il duo sembrava essere ovunque, dalle radio alle trasmissioni televisive. Il secondo disco rimase al primo posto delle classifiche italiane per 14 settimane consecutive, diventando uno dei fenomeni musicali più importanti del 1993. Secondo la ricostruzione pubblicata da Rockol, le vendite raggiunsero circa 1,4 milioni di copie.

Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

Ma Cecchetto aveva intuito che quelle canzoni possedevano anche un'altra caratteristica: funzionavano benissimo quando venivano accompagnate dalle immagini. Da qui nacque Nord Sud Ovest Est Video LP, una videocassetta pubblicata nel 1993 attraverso la Free Records Independent e non si trattava di un semplice filmato promozionale, ma di un prodotto pensato per permettere agli appassionati di rivivere davanti alla televisione l'universo degli 883. La VHS conteneva innanzitutto quattro videoclip ufficiali: Nord sud ovest est, Come mai, Rotta x casa di Dio e Sei un mito.

Tra questi figurava anche, testimonianza di un periodo in cui il successo del cantante e quello degli 883 si incrociavano frequentemente, tra televisione, musica e grandi manifestazioni popolari. La particolarità della, però, non si esauriva con la possibilità di rivedere i video musicali. Ilcomprendeva anche dieci video karaoke, offrendo agli spettatori l'opportunità di cantare le canzoni del gruppo seguendo i testi sullo schermo. Accanto ai quattro successi già presenti come videoclip trovavano spazio anche Il pappagallo, Non ci spezziamo, Ma perché,

In totale, dunque, la videocassetta proponeva 14 contenuti video, suddivisi tra quattro videoclip e dieci versioni karaoke. Un dettaglio tutt'altro che secondario, perché rendeva il prodotto interessante anche per chi conosceva già a memoria tutte le canzoni dell'album. Oggi siamo abituati a trovare qualsiasi video musicale in pochi secondi, attraverso uno smartphone o una piattaforma di streaming. Nel 1993, invece, la situazione era completamente diversa. Per rivedere un videoclip bisognava spesso aspettare che una trasmissione televisiva decidesse di mandarlo in onda. Possedere una VHS significava poter scegliere quando guardarlo, interromperlo, riavvolgerlo e mostrarlo agli amici.

Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

Con l'aggiunta delle versioni karaoke, l'esperienza diventava ancora più coinvolgente. Le canzoni non erano soltanto qualcosa da ascoltare, ma potevano trasformarsi in un momento da condividere davanti al televisore. Era un modo per prolungare il rapporto tra gli 883 e il loro pubblico, portando dentro le case un prodotto diverso dai dischi e dalle musicassette. Anche la confezione contribuiva a renderlo immediatamente riconoscibile. Il Video LP riprendeva l'illustrazione utilizzata per la copertina dell'album, con Max e Mauro raffigurati in stile fumetto nel deserto, accanto a una motocicletta e a un incrocio stradale.

Un'immagine che racchiudeva perfettamente l'identità del gruppo:, ironico e vagamente cinematografico. L'operazione coinvolse anche, regista legato a numerosi videoclip degli 883.nell'archivio Nel mondo di Max Pezzali attribuisce infatti a Salvati la regia della pubblicazione, indicando inoltre Diamante Film e BBE Cinematografia tra le realtà coinvolte nella produzione. Non era quindi una semplice raccolta assemblata per sfruttare il successo del momento, ma un prodotto inserito in un progetto visivo già riconoscibile.

E il pubblico rispose, visto che Nord Sud Ovest Est Video LP arrivò a vendere circa 130.000 copie, un risultato riportato anche nella ricostruzione storica pubblicata da Rockol. Per capire quanto fosse significativo, basta ricordare che gli acquirenti non stavano comprando nuove canzoni. Stavano scegliendo di spendere per rivedere videoclip già trasmessi in televisione e per cantare brani che probabilmente possedevano anche su disco. Il successo della videocassetta dimostrava quindi che l'interesse per gli 883 andava ben oltre l'ascolto della loro musica. Max e Mauro erano diventati protagonisti di un immaginario nel quale il pubblico riconosceva situazioni quotidiane, amicizie, appuntamenti sentimentali e piccoli problemi tipici dell'adolescenza.

Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

La forza dei loro brani era proprio questa: raccontare esperienze comuni attraverso un linguaggio immediato, capace di trasformare episodi apparentemente insignificanti in storie condivise da un'intera generazione. I videoclip aggiungevano un ulteriore livello a quei racconti, dando un volto ai personaggi e un'ambientazione alle situazioni descritte nei testi. L'intuizione di Cecchetto fu capire che anche quelle immagini avevano un valore commerciale autonomo, soprattutto in un momento in cui il pubblico non disponeva degli strumenti digitali che oggi consideriamo scontati. Il Video LP non rimase nemmeno un esperimento isolato. Negli anni successivi gli 883 continuarono a pubblicare raccolte video, tra cui La donna il sogno & gli altri video, uscita nel 1995, La dura legge del gol! Video LP nel 1997 e Gli anni Video LP nel 1998.

La videocassetta del 1993 aveva quindi inaugurato un percorso destinato a proseguire anche dopo l'uscita di Mauro Repetto dal gruppo. Ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti da osservare mentreriporta sullo schermo gli anni della loro consacrazione. La serie mostra come il successo costringa Max e Mauro a confrontarsi con un mondo sempre più grande, nel quale non bastava scrivere canzoni amate dal pubblico: bisognava anche costruire un'identità capace di accompagnarle. La vicenda deldimostra che, nella realtà, quell'identità poteva diventare essa stessa un prodotto di successo. Naturalmente, non tutte le situazioni raccontate dalla fiction devono essere interpretate come ricostruzioni fedeli di eventi realmente accaduti.

L'esistenza della videocassetta del 1993 e il suo risultato commerciale, però, sono documentati e rappresentano un capitolo concreto della storia degli 883. A oltre trent'anni di distanza, le 130.000 VHS vendute raccontano qualcosa che i numeri degli album, da soli, non riescono a spiegare completamente. Per migliaia di ragazzi non bastava ascoltare Max Pezzali e Mauro Repetto alla radio: volevano rivederli, cantare insieme a loro e conservare un pezzo di quel mondo anche a casa. E forse il vero colpo di genio di Claudio Cecchett, fondamentale nel successo di Nord Sud Ovest Est, fu proprio questo: capire che il pubblico degli 883 non voleva soltanto ascoltare le loro storie, ma desiderava continuare a viverle anche quando la musica finiva.