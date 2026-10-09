Nord Sud Ovest Est, quando gli 883 si separarono anche nel look, Rotta per casa di Dio e altre curiosità sulla serie

Il successo può cambiare tutto, persino il modo di vestirsi. È uno dei dettagli più interessanti di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la nuova stagione della serie diretta da Sydney Sibilia, in arrivo il 9 ottobre 2026 su Sky e in streaming su NOW. Mentre Max Pezzali e Mauro Repetto conquistano il pubblico italiano, qualcosa comincia a incrinarsi nel loro rapporto. E può sembrare strano ma anche i costumi raccontano questa trasformazione prima ancora delle parole.

I vestiti di Mauro anticipano la distanza da Max: Una delle scelte più significative della nuova stagione riguarda il guardaroba dei protagonisti. A prima vista potrebbe sembrare un semplice aggiornamento estetico, ma dietro la trasformazione dei costumi si nasconde una precisa idea narrativa. Come raccontato dalla costumista Valentina Taviani, nelle prime puntate ritornano alcuni abiti già visti nel capitolo precedente. Con il procedere della storia, però, questi elementi lasciano gradualmente spazio a un’immagine diversa. Il cambiamento più evidente interessa Mauro Repetto. I colori vivaci che avevano caratterizzato il suo stile cedono il posto a tonalità più profonde, mentre i tessuti diventano più ricercati. Il blu petrolio prende progressivamente il sopravvento sulle sfumature azzurre e la seta sostituisce il cotone. Non è soltanto una questione di moda: Mauro sta cercando una strada personale, un'identità che non coincida necessariamente con quella degli 883. Il suo aspetto accompagna questa ricerca e suggerisce un disagio che la fama, da sola, non può risolvere. Max, invece, cambia con maggiore discrezione. Il suo abbigliamento conserva i tratti familiari, ma piccoli accorgimenti ne affinano la figura e riflettono una crescita personale. Due percorsi differenti, dunque, raccontati anche attraverso dettagli che lo spettatore potrebbe cogliere soltanto a una seconda visione.

La seconda stagione era già prevista prima del successo: Un altro retroscena riguarda la nascita stessa del progetto. La continuazione della serie non è stata concepita soltanto dopo l'ottima accoglienza di Hanno ucciso l’Uomo Ragno: secondo quanto spiegato da Sydney Sibilia, la storia era stata strutturata fin dall'inizio su due stagioni. La prima doveva concentrarsi sulla formazione del duo, sugli esordi e sul primo disco. La seconda avrebbe seguito l'esplosione della popolarità, l'album Nord Sud Ovest Est e la progressiva separazione dei protagonisti. Questa impostazione permette di raccontare l'esperienza degli 883 come un percorso completo, senza limitarsi a una successione di aneddoti musicali. Il successo, infatti, non rappresenta il punto d'arrivo, ma l'inizio di nuove difficoltà.

Gli autori hanno vissuto una situazione simile a quella dei protagonisti: Può sembrare una strana coincidenza, o un segnale del fato, ma dopo il riscontro ottenuto dalla prima stagione, anche gli autori si sono trovati davanti alla sfida di realizzare un seguito all'altezza delle aspettative. Sibilia ha spiegato che la paura di deludere il pubblico ha accompagnato la scrittura dei nuovi episodi. La soluzione è arrivata osservando proprio Max e Mauro: anche loro, dopo il successo del primo album, dovevano dimostrare di poter ripetere quel risultato. La pressione vissuta dai personaggi e quella sperimentata dalla squadra creativa finiscono così per rispecchiarsi. Una coincidenza che rende ancora più interessante il racconto del secondo capitolo.

Il viaggio americano è stato ricreato in Spagna: Tra le sequenze più attese c'è quella dedicata al videoclip di Nord Sud Ovest Est. Nell'episodio 6, descritto dalla regista Alice Filippi come il cuore della stagione, Max e Mauro si immergono nell'immaginario americano. Per ricostruire quell'atmosfera, la produzione ha scelto Almería, in Spagna, territorio già utilizzato per numerosi western, compresi quelli legati al cinema di Sergio Leone. Il paesaggio desertico e una Cadillac rossa contribuiscono a restituire il fascino di un'America filtrata attraverso il sogno e l'immaginazione dei due musicisti. La scelta dimostra quanto la serie voglia ricreare non soltanto gli eventi biografici, ma anche l'estetica di un'epoca nella quale i videoclip contribuivano a trasformare gli artisti in personaggi iconici.

Ritorna la televisione degli anni Novanta: La nostalgia non riguarda soltanto la musica. Nella nuova stagione trovano spazio anche programmi come Non è la Rai e Karaoke, due fenomeni televisivi che hanno fatto la storia della Tv degli anni Novanta. Per queste sequenze, il lavoro della produzione ha coinvolto anche la fotografia. Il direttore della fotografia Valerio Azzali ha raccontato la scelta di modificare temporaneamente il linguaggio della serie per avvicinarlo a quello della televisione dell'epoca. Colori, contrasti, grana e consistenza dell'immagine contribuiscono quindi a ricreare un'estetica diversa da quella cinematografica utilizzata nel resto del racconto. Non si tratta, quindi, soltanto di riprodurre scenografie e abiti: anche le immagini devono sembrare provenire da un'altra epoca.

La scenografia cambia insieme alla fama degli 883: Anche gli ambienti raccontano l'evoluzione dei protagonisti. Nella prima stagione la provincia era stata rappresentata attraverso una palette più sobria e quasi monocromatica. In Nord Sud Ovest Est, invece, i colori diventano più intensi e acquistano spazio. La scenografa Luisa Iemma ha spiegato che questa trasformazione accompagna l'ingresso di Max e Mauro in un mondo più grande, fatto di concerti, set fotografici, videoclip e apparizioni televisive. Restano riconoscibili alcuni luoghi familiari, come la casa dei Pezzali e la tavernetta, ma attorno ai protagonisti si moltiplicano gli spazi legati alla loro nuova vita professionale. La scenografia diventa così una misura concreta del cambiamento: la provincia non scompare, ma deve fare i conti con orizzonti ormai molto più ampi.

L'ultimo ciak è legato a Rotta per casa di Dio: Tra i retroscena più suggestivi c'è quello relativo alla conclusione delle riprese. L'ultimo ciak è stato girato in Spagna il 30 gennaio 2026, durante la lavorazione delle sequenze dedicate al videoclip di Rotta per casa di Dio. La scena è stata realizzata a Torremolinos e prevedeva un piano sequenza nel quale Max e Mauro cantavano insieme. Sono stati necessari sette ciak prima di concludere il lavoro. Per Alice Filippi, pronunciare la parola "stop" ha avuto un significato particolare: non si trattava soltanto di terminare una ripresa, ma di salutare un'avventura condivisa con personaggi e interpreti lungo due stagioni. Il dettaglio assume un valore simbolico se si considera il tema della serie. Mentre la storia racconta un rapporto che si trasforma e prende direzioni differenti, l'ultima scena girata riunisce ancora una volta i due protagonisti in un momento musicale condiviso.