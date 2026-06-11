Nord Sud Ovest Est, torna la serie sugli 883: svelata la data di uscita e nuove informazioni (ecco cosa devi sapere)
Svelata la data d’uscita di Nord Sud Ovest Est, il secondo capitolo della serie dedicata agli 883. Ecco trama, cast e tutte le novità sulla nuova stagione prossima al debutto.
Dopo il grande successo di Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, il viaggio nella storia di Max Pezzali e Mauro Repetto è pronto a continuare. Sky ha rivelato quando debutterà Nord Sud Ovest Est, l’attesissima seconda stagione della serie che ha conquistato pubblico e critica raccontando gli esordi del celebre duo musicale italiano. Insieme alle prime, iconiche immagini dei nuovi episodi, è stata finalmente svelata la data di uscita ufficiale del capitolo conclusivo dedicato alla band di Pavia.Se vi siete emozionati con le prime tappe del loro viaggio, preparatevi, perché il grande salto nel pop degli anni '90 sta per compiersi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trama, il cast e il debutto televisivo. Se la prima stagione raccontava la nascita degli 883 e il percorso che ha portato Max Pezzali e Mauro Repetto al successo, il nuovo capitolo si concentrerà sul momento più importante della loro carriera. Gli otto episodi seguiranno infatti gli eventi che hanno accompagnato la realizzazione di Nord Sud Ovest Est, il secondo album della band pubblicato nel 1993 e diventato uno dei dischi più iconici della musica italiana.
La storia mostrerà i due protagonisti alle prese con la popolarità, i cambiamenti personali e le difficoltà che inevitabilmente accompagnano il successo. Dietro classifiche, concerti e apparizioni televisive emergeranno infatti nuove tensioni e interrogativi sul futuro del gruppo, in un periodo cruciale della loro avventura artistica. Confermanti nei panni dei due indimenticabili protagonisti Elia Nuzzolo (Max Pezzali) e Matteo Oscar Giuggioli (Mauro Repetto). La chimica tra i due giovani attori è stata uno dei punti di forza assoluti del debutto della serie, capaci di restituire non solo la somiglianza fisica, ma soprattutto l'energia, le fragilità e la genuinità dei veri artisti.Dietro la macchina produttiva tornano inoltre Sky Studios e Groenlandia, con il coinvolgimento creativo di Sydney Sibilia, uno dei principali artefici del successo della serie, capace di rievocare con precisione chirurgica lo spirito e i colori dell'Italia degli anni Novanta. La nuova stagione debutterà il 9 ottobre 2026 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. L’annuncio è arrivato insieme a una clip promozionale diffusa sui canali ufficiali dell’emittente, che ha alimentato ulteriormente l’attesa dei fan.
Nord Sud Ovest Est non sarà solo un tributo alla discografia della band, ma un vero e proprio romanzo di formazione musicale. I fan della prima ora possono aspettarsi una colonna sonora da brividi, aneddoti imperdibili sul dietro le quinte della produzione discografica dell'epoca e un pizzico di malinconia nel ripercorrere l'iconica separazione artistica che ha segnato la storia del duo. Il nuovo capitolo si prepara a riportare sullo schermo l’atmosfera irripetibile degli anni d’oro degli 883 ed è destinato a confermarsi tra gli eventi televisivi più attesi dell’autunno 2026.