Nord Sud Ovest Est, torna la serie sugli 883: svelata la data di uscita e nuove informazioni (ecco cosa devi sapere)

Pubblicazione: 11 giugno alle 16:10

Dopo il grande successo di Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, il viaggio nella storia di Max Pezzali e Mauro Repetto è pronto a continuare. Sky ha rivelato quando debutterà Nord Sud Ovest Est, l’attesissima seconda stagione della serie che ha conquistato pubblico e critica raccontando gli esordi del celebre duo musicale italiano. Insieme alle prime, iconiche immagini dei nuovi episodi, è stata finalmente svelata la data di uscita ufficiale del capitolo conclusivo dedicato alla band di Pavia.

Nord sud ovest est Seconda stagione - fonte Sky

Se vi siete emozionati con le prime tappe del loro viaggio, preparatevi, perché. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trama, il cast e il debutto televisivo. Se la prima stagione raccontava la nascita degli 883 e il percorso che ha portato Max Pezzali e Mauro Repetto al successo,. Gli otto episodi seguiranno infatti gli eventiil secondo album della band pubblicato nel 1993 e diventato uno dei dischi più iconici della musica italiana.

La storia mostrerà i due protagonisti alle prese con la popolarità, i cambiamenti personali e le difficoltà che inevitabilmente accompagnano il successo. Dietro classifiche, concerti e apparizioni televisive emergeranno infatti nuove tensioni e interrogativi sul futuro del gruppo, in un periodo cruciale della loro avventura artistica. Confermanti nei panni dei due indimenticabili protagonisti Elia Nuzzolo (Max Pezzali) e Matteo Oscar Giuggioli (Mauro Repetto). La chimica tra i due giovani attori è stata uno dei punti di forza assoluti del debutto della serie, capaci di restituire non solo la somiglianza fisica, ma soprattutto l'energia, le fragilità e la genuinità dei veri artisti.

Dietro la macchina produttiva tornano inoltre Sky Studios e Groenlandiacapace di rievocare con precisione chirurgica lo spirito e i colori dell'Italia degli anni Novanta. La nuova stagione debutterà il 9 ottobre 2026 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW., che ha alimentato ulteriormente l’attesa dei fan.

Nord Sud Ovest Est non sarà solo un tributo alla discografia della band, ma un vero e proprio romanzo di formazione musicale. I fan della prima ora possono aspettarsi una colonna sonora da brividi, aneddoti imperdibili sul dietro le quinte della produzione discografica dell'epoca e un pizzico di malinconia nel ripercorrere l'iconica separazione artistica che ha segnato la storia del duo. Il nuovo capitolo si prepara a riportare sullo schermo l’atmosfera irripetibile degli anni d’oro degli 883 ed è destinato a confermarsi tra gli eventi televisivi più attesi dell’autunno 2026.