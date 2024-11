Nosferatu, Bill Skarsgard si definisce irriconoscibile dopo la trasformazione: "Molto più di Pennywise"

Redattore per badtaste.

14 novembre

Bill Skarsgård ha parlato in una recente intervista della sua trasformazione nel Conte Orlock per il film di prossima uscita Nosferatu, nelle sale italiane dal 1 gennaio.

L'attore ha scoperto, con un tuffo al cuore, quale sarebbe stato il suo aspetto dopo aver visto una scultura del busto del personaggio a cura di David White, esperto di protesi ed effetti speciali che aveva lavorato con Eggers a The Northman e con Skarsgård a The Crow.

"Ero terrorizzato e mi è bastato guardare quell'immagine" ha spiegato l'attore. "Era così diverso da me, molto più di Pennywise. Ero preoccupato che non sarei riuscito a recitare con tutto quel trucco, che mi sarei sentito sommerso da queste protesi giganti senza una via di fuga".

È stata la prima volta che ho sentito la cinepresa viva e mi sono sentito in grado di diventare questa cosa. Subito dopo Robert [Eggers] mi si è avvicinato e ha detto: "Eccolo lì".

È servito arrivare al secondo test davanti alla macchina da presa, mentre era seduto circondato da candele, per convincersi:

Nosferatu sarà nei cinema statunitensi a Natale, in Italia il 1 gennaio 2025.