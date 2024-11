Nosferatu, Robert Eggers si è servito di "5000 ratti veri" per girare una scena con Willem Dafoe

Pubblicazione: 11 novembre alle 17:00

Il 25 dicembre uscirà nei cinema Nosferatu di Robert Eggers, remake del film espressionista tedesco del 1922 di F.W. Murnau. Il film racconta la storia del cacciatore di vampiri Albion Ebert Hart von Frank (Willem Dafoe) che cerca di aiutare la giovane coppia, Thomas ed Ellen Hutter, a liberarsi dell'influenza malevola del Conte Orlok. In una precedente dichiarazione Eggers aveva raccontato di essersi servito di 2000 topi per una scena con Dafoe. Ora però il regista ha rivisto quel numero... ed è molto peggio!

Racconta:

Ci sono 5.000 ratti veri, quindi praticamente, se ci sono ratti in primo piano, sono reali, e poi si diradano e diventano ratti in CGI sullo sfondo. Erano ben addestrati. Non sapevo che i ratti fossero incontinenti, quindi l'odore è pazzesco.

Come in tutti i suoi film, Eggers ha una grande attenzione per i dettagli e cerca il più possibile di portare esperienze autentiche allo spettatore, limitando l'uso della tecnologia.

Nel cast del film troviamo anche Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson ed Emma Corrin.