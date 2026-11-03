Notting Hill, in vendita l'iconica casa: oggi vale 3 milioni in più rispetto a quando fu girato il film
La casa di Hugh Grant in Notting Hill è in vendita a 7,9 milioni di sterline. Scopri la storica proprietà con la porta blu, ex dimora dello sceneggiatore Richard Curtis.
Se siete appassionati di commedie romantiche, avrete sicuramente visto Notting Hill almeno una volta. Il classico degli anni Novanta che ha trasformato il quartiere dell'ovest di Londra in un'icona cinematografica globale, grazie alla chimica irresistibile tra Hugh Grant e Julia Roberts. La celebre proprietà ha fatto da scenario alla vita idilliaca di William Thacker, il proprietario di una libreria il cui mondo viene stravolto dopo un incontro casuale con la diva di Hollywood Anna Scott. Vi siete mai chiesti cosa significhi davvero vivere dietro quella iconica porta blu? Ora potete scoprirlo: la casa è in vendita per 7,9 milioni di sterline ed è intrisa di storia cinematografica.
Oggi viene offerta sul mercato con un incremento di ben 3,4 milioni rispetto al prezzo di acquisto originale. Un balzo che testimonia non solo il valore immobiliare della zona, ma anche l'appeal immortale del legame con la pellicola. L'immobile è gestito da Sotheby's International Realty e si presenta come una proprietà con tre camere da letto che si estende su circa 3.000 piedi quadrati. Ma è l'architettura interna a catturare davvero l'attenzione.
Il cuore pulsante della casa è la cucina a pianta aperta, integrata con sala da pranzo e area reception, che copre uno spazio di 48 piedi. Una galleria al primo piano si avvolge attorno alla maggior parte dell'ambiente, creando un senso di continuità verticale e apertura. In un richiamo particolarmente appropriato al film, la casa vanta uno studio completamente rivestito di libri. Un omaggio perfetto al mestiere di William, il libraio sognatore interpretato da Grant. Una splendida scala a chiocciola conduce da un cortile privato e riservato a una terrazza sul tetto, intima e appartata, protetta da piante e muri in mattoni.
Oltre 25 anni dopo, l'ingresso rimane una delle location cinematografiche più memorabili di Londra. Migliaia di persone visitano ancora oggi il quartiere per percorrere i luoghi iconici del film, in un pellegrinaggio nostalgico che celebra l'amore, il cinema e quella Londra dei sogni che Curtis seppe raccontare così bene. La messa in vendita di questa proprietà rappresenta più di una semplice transazione immobiliare. È l'opportunità di possedere un pezzo di storia del cinema, un luogo dove finzione e realtà si sono intrecciate creando qualcosa di più grande della somma delle parti. Un indirizzo che continua a far battere il cuore a chiunque creda ancora nelle storie d'amore impossibili e nei finali felici.