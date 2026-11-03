Notting Hill, in vendita l'iconica casa: oggi vale 3 milioni in più rispetto a quando fu girato il film

Pubblicazione: 03 novembre alle 17:00

Se siete appassionati di commedie romantiche, avrete sicuramente visto Notting Hill almeno una volta. Il classico degli anni Novanta che ha trasformato il quartiere dell'ovest di Londra in un'icona cinematografica globale, grazie alla chimica irresistibile tra Hugh Grant e Julia Roberts. La celebre proprietà ha fatto da scenario alla vita idilliaca di William Thacker, il proprietario di una libreria il cui mondo viene stravolto dopo un incontro casuale con la diva di Hollywood Anna Scott. Vi siete mai chiesti cosa significhi davvero vivere dietro quella iconica porta blu? Ora potete scoprirlo: la casa è in vendita per 7,9 milioni di sterline ed è intrisa di storia cinematografica.





La dimora è tipicamente associata alla commedia romantica del 1999, ma in pochi sanno che. A lui dobbiamo alcuni dei momenti più iconici del cinema romantico contemporaneo. Un dettaglio che aggiunge ulteriore fascino alla proprietà: non è solo la casa di un personaggio, ma quella del creatore stesso di quelle storie che ci hanno fatto sognare.. Il proprietario più recente è stato l'imprenditore Neil Hutchinson, che l'aveva acquistata per 4,5 milioni di sterline.

Oggi viene offerta sul mercato con un incremento di ben 3,4 milioni rispetto al prezzo di acquisto originale. Un balzo che testimonia non solo il valore immobiliare della zona, ma anche l'appeal immortale del legame con la pellicola. L'immobile è gestito da Sotheby's International Realty e si presenta come una proprietà con tre camere da letto che si estende su circa 3.000 piedi quadrati. Ma è l'architettura interna a catturare davvero l'attenzione.

Il cuore pulsante della casa è la cucina a pianta aperta, integrata con sala da pranzo e area reception, che copre uno spazio di 48 piedi. Una galleria al primo piano si avvolge attorno alla maggior parte dell'ambiente, creando un senso di continuità verticale e apertura. In un richiamo particolarmente appropriato al film, la casa vanta uno studio completamente rivestito di libri. Un omaggio perfetto al mestiere di William, il libraio sognatore interpretato da Grant. Una splendida scala a chiocciola conduce da un cortile privato e riservato a una terrazza sul tetto, intima e appartata, protetta da piante e muri in mattoni.

Uno spazio segreto nel cuore pulsante di Londra, dove il caos urbano lascia il posto a un angolo di quiete e bellezza. Nonostante la sua associazione con il film, la porta blu ha una storia a sé.. Una porta sostitutiva venne successivamente dipinta con la stessa tonalità di blu che è diventata leggendaria.. Migliaia di persone visitano ancora oggi il quartiere per percorrere i luoghi iconici del film, inche Curtis seppe raccontare così bene. La messa in vendita di questa proprietà rappresenta più di una semplice transazione immobiliare. È, un luogo dove finzione e realtà si sono intrecciate creando qualcosa di più grande della somma delle parti.impossibili e nei finali felici.