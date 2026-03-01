Nouvelle Vague di Richard Linklater, il viaggio nel cuore del cinema francese sta per uscire in Italia

Pubblicazione: 01 marzo alle 16:53

Cosa accade quando un gruppo di giovani critici decide di impugnare la macchina da presa e riscrivere le regole del linguaggio cinematografico? Cosa si nasconde realmente dietro la nascita di un movimento che avrebbe cambiato per sempre il modo di raccontare storie sul grande schermo? Sono questi gli interrogativi che accompagnano lo spettatore lungo tutta la durata di Nouvelle Vague, nuovo film diretto da Richard Linklater, in uscita nei cinema italiani il 5 Marzo 2026. Questa pellicola cinematografica, distribuita da Lucky Red in collaborazione con BIM Distribuzione, non rappresenta un semplice omaggio nostalgico, ma si pone come una vera e propria riflessione sul momento esatto in cui l’arte si trasforma in autentico atto politico e generazionale, in grado di veicolare un messaggio forte e chiaro.

I film che raccontano il cinema hanno spesso il sapore dell’autobiografia o della celebrazione, ma quando a firmare l’opera è un autore come Linklater – regista che ricordiamo ha fatto del tempo e della memoria i punti fondamentali della propria poetica e carriera cinematografica – il discorso si amplia. Difatti, ma prova ad, nei conflitti interni e nelle tensioni culturali che animarono la Francia tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60.

Di tutt’altra categoria è infatti questo nuovo lavoro del regista texano, noto per film come Boyhood e Before Sunrise, poiché con questo film ha scelto di raccontare l’esplosione della Nouvelle Vague francese non come semplice movimento estetico, ma come un vero e proprio scontro frontale con l’industria tradizionale. Precisiamo inoltre che al centro del racconto si intravedono figure ispirate a protagonisti reali come Jean-Luc Godard e François Truffaut, giovani critici dei Cahiers du Cinéma che decisero di abbandonare la teoria per passare alla pratica, trasformando le strade di Parigi in set improvvisati.

Una scena del film Nouvelle Vague, fonte: Lucky Red

La sinossi si concentra proprio su quel momento di passaggio: cinefili appassionati, cresciuti tra le sale buie e le pagine di riviste specializzate, decidono di sfidare il sistema produttivo francese. Con budget ridotti, troupe essenziali e uno stile libero, danno vita ad un linguaggio nuovo fatto di camera a mano, dialoghi naturali e montaggi irregolari. In sostanza

Aggiungiamo inoltre che il film alterna bianco e nero e colore, in un continuo dialogo tra passato e presente, riflettendo sulla natura stessa dell’immagine cinematografica, con Linklater capace di costruire in questo modo un’opera che parla di libertà creativa, di amicizie e rivalità, di sogni che diventano manifesti culturali. Non un documentario né un semplice biopic corale, ma un racconto sul momento in cui il cinema ha smesso di imitare la realtà per iniziare a reinventarla.

Nouvelle Vague si propone dunque come un viaggio dentro una delle stagioni più incandescenti della storia del cinema europeo, restituendo allo spettatore non solo il fascino di un’epoca irripetibile, ma anche la consapevolezza che ogni rivoluzione nasce sempre da un atto di rottura. E che, talvolta, basta una cinepresa leggera e un’idea ostinata per cambiare tutto. Nouvelle Vague è in uscita in tutti i cinema italiani dal 5 Marzo 2026, grazie alla distribuzione di Lucky Red in collaborazione di BIM Distribuzione, non vi resta che tornare indietro nel tempo grazie alla saggia e potente regia di Richard Linklater.