Now You See Me 3, Jesse Eisenberg racconta le riprese: "Ogni giorno ci davamo un pizzicotto perché era tutto straordinario"

Pubblicazione: 15 ottobre alle 12:34

Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Lizzy Caplan, Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo e Morgan Freeman torneranno in Now You See Me 3, previsto in uscita negli Stati Uniti per il 14 novembre 2025.

Jesse Eisenberg ha raccontato come è stato girare il film:

Siamo stati a Budapest negli ultimi tre mesi, e quasi ce l'ho fatta fino alla fine senza rompermi niente [si è rotto un dito ndr]. E il film è davvero sorprendente, è diretto da Ruben Fleischer, questo è il mio quarto film con lui.

Ogni giorno arrivavamo sul set e ci davamo un pizzicotto, perché gli elementi scenici, la magia, tutta la squadra, erano davvero, veramente straordinari.

Ha poi aggiunto:

Fonte / Games Radar

Ancora non conosciamo la trama del film, ma sappiamo che al ricco cast si sono aggiunti anche Dominic Sessa, Justice Smith e Rosamund Pike.