Dal nuovo film di Alien all'agognato western: il punto sui prossimi (e svariati) progetti di Ridley Scott

Pubblicazione: 01 novembre alle 17:29

Il gladiatore 2 deve ancora uscire al cinema, ma Ridley Scott sa già "cosa farà per i prossimi tre anni". Un articolo di World of Reel fa il punto sui diversi progetti di cui si sta occupando il prolifico regista inglese, che a breve compirà 87 anni.

In precedenza, vi avevamo già annunciato che dirigerà il thiller Bomb , attualmente in fase di sviluppo, e il biopic sui Bee Gees, che girerà all'inizio dell'anno prossimo per la Paramount.

A questi si aggiungono un film sulla Battaglia d'Inghilterra, scritto da Joe Penhall, il thriller su Wall Street Big Dogs e il film di spionaggio Queen & Country. Non è ancora se per questi ultimi titoli Scott si siederà dietro la macchina da presa o si limiterà a produrli.

Ma non solo: THR riporta che, dopo il successo di Alien: Romulus , il regista sta sviluppando un nuovo film della saga. Inoltre, la sua società di produzione, la Scott Free, è al lavoro per esaudire uno dei suoi sogni: dirigere un western, genere di cui il diretto interessato si dice "fanatico" seppur senza essere riuscito fino ad oggi ad affrontarlo ( almeno non direttamente ). Ricordiamo che nel frattempo il regista ha anche rivelato di aver iniziato a scrivere la sceneggiatura di un potenziale terzo capitolo del Gladiatore.

Il gladiatore 2 uscirà al cinema il prossimo 14 novembre.