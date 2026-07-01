Obsessed Fest, a Los Angeles il primo evento dedicato ai fan targato Prime Video

Pubblicazione: 01 luglio alle 12:33

Le gru sono al lavoro da due giorni, un intero isolato a Hollywood viene tappezzato di volti innamorati e la musica di Jennifer Lopez suona in sottofondo. Benvenuti all’Obsessed Fest, la prima edizione di un evento dedicato ai fan con i cast e gli autori delle serie e dei film più amati di Prime Video. Romance, ovviamente.

Sì, perché la piattaforma streaming si sta specializzando nel segmento young adult sfornando progetti ambiziosi, spesso tratti da libri di successo. Il fenomeno sta spopolando peraltro anche in Italia (da Love Me Love Me, che ha appena ultimato le riprese del secondo film, a Non è un paese per single, tratto dal bestseller di Felicia Kingsley).

Ecco perché il 27 giugno 2026 è una data storica per il pubblico di queste storie: l’Obsessed Fest di Los Angeles ha celebrato i talenti di un genere che finora è stato relegato nella categoria “guilty pleasure”. Ma, come ci si è chiesti sul palco durante i panel con gli attori, perché si dovrebbe tenere nascosta questa passione?

Questo tipo di racconti coinvolge una fascia demografica sempre più ampia, scardinando pian piano vecchi pregiudizi e antiche credenze. Teen drama, certo, ma non solo.

Oltre mille fan si sono dati appuntamenti all’evento, a cui ha partecipato anche un gruppo ristrettissimo di giornalisti da tutto il mondo, per testimoniare e vivere i dietro le quinte di Off campus, Maxton Hall e Un anno dopo l’altro (ma non solo), assieme alle anticipazioni di titoli come Elle (il prequel de La rivincita delle bionde in arrivo il 1° luglio su Prime Video) e Postcards from Italy (prossimamente sulla piattaforma, con Nicole Wallace e Sebastiano Pigazzi).

Negli nya Studios di Los Angeles, a pochi passi dalla Walk of Fame, ha preso vita un festival a metà tra il Comic-Con e il FRI (Festival Romance Italiano). Otto ore di dibattiti, talk, book club, lounge musicali e meet & greets: sul palco si sono avvicendati attori e attrici dei vari progetti, fino al clou della giornata, la performance a sorpresa di Jennifer Lopez sulle note del nuovo singolo Everything’s fine ma soprattutto della hit storica On the floor, di nuovo in auge grazie alla scena di ballo di Off Campus.

Tra un evento e l’altro gli appassionati si sono dati appuntamento nel giardino degli studi per posare con i poster giganti dei propri beniamini, fare incetta di merchandising (il gadget più ambito? Il patch con la maglietta di Graham di Off Campus) e scattare selfie sull’auto di Elle nel prequel de La rivincita delle bionde e sugli spalti o negli spogliatoi della squadra di hockey della Briar University.

Già si pensa a una seconda edizione, perché i numeri delle visualizzazioni delle live streaming di TikTok hanno superato ogni più rosea aspettativa. Il merito va anche alla generosità dei cast, che si sono spesi ben oltre le classiche interviste intrattenendosi a chiacchierare con i content creator durante il cocktail pre-evento. Gli unici ad essersi sentiti un po’ sopraffatti dalle attenzioni sono stati Lili Reinhart e Tom Bateman di The Love Hypothesis, uno dei titoli attesi presto su Prime Video (l’appuntamento è fissato per il 23 settembre).

Per niente timide, invece, le star di Off Campus. Anthony Cipriano (Logan) ha rispolverato le sue origini italiane sbracciandosi in saluti affettuosi, mentre Belmont Cameli (Garrett) e Stephen Kalyn (Dean) si sono lanciati in balli scatenati sulla passerella. Campione di simpatia anche Damian Hardung (James in Maxton Hall), che ha annunciato la terza e ultima stagione della serie in arrivo il prossimo dicembre.

Lara Condor (Tutte le volte che ho scritto ti amo) ha anticipato l’horror movie The Devil’s Mouth (in arrivo il 29 luglio sempre su Prime Video), raccontando di aver trascorso in acqua tutte le riprese del film. La storia ruota attorno a una vacanza da incubo (squali inclusi) di un gruppo di amici in Thailandia. Altro che The White Lotus…