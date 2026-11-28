Pubblicazione: 28 novembre alle 10:45

Il fenomeno horror-comedy che ha conquistato il 2026 potrebbe avere un seguito, ma i tempi non saranno brevi. Curry Barker, il visionario regista dietro Obsession, ha finalmente rotto il silenzio sulle reali possibilità di un sequel. Durante un'intervista con il Los Angeles Times, nel pieno della campagna premi per il film, Barker ha confermato ciò che milioni di fan speravano: esiste un'idea concreta per Obsession 2. Non si tratta di vaghe promesse o supposizioni buttate lì per accontentare i giornalisti. Il regista ha condiviso con i suoi protagonisti e con la stampa quella che ha definito una "scaletta incredibilmente dettagliata" del potenziale secondo capitolo.





, quando l'attrice Inde Navarrette, interprete dell'indimenticabile Nikki, ha iniziato a riflettere su cosa sarebbe potuto accadere al suo personaggio dopo gli eventi del primo film. Michael Johnston, che interpreta Bear, ha reagito alle rivelazioni di Barker con un ironico grido di censura, quasi a voler proteggere i segreti della trama. Ma il regista non ha fatto passi indietro:, pur senza indicare tempistiche immediate.E qui sta il punto cruciale della strategia di Barker. Fin da prima che Obsession diventasse il successo planetario che conosciamo, superando i 524 milioni di dollari al botteghino mondiale e diventando il film di maggior incasso nella storia della Blumhouse, il filmmaker ha sempre mantenuto una posizione coerente:

Non vuole cedere alla tentazione del sequel rapido, quello confezionato in fretta per cavalcare l'onda del successo. Preferisce lasciare che l'anticipazione cresca, che il pubblico maturi il desiderio di tornare in quel mondo perturbante dove i desideri si avverano nel modo più sinistro possibile.





. Grazie al suo accordo di first-look con Blumhouse Atomic, ha un terzo progetto horror nelle prime fasi di sviluppo. E come se non bastasse,per A24, un incarico di enorme prestigio che richiederà anni di lavoro.Questa agenda fitta non è un problema, ma una strategia., per affinare quella scaletta dettagliata, per assicurarsi che il sequel non sia solo un prodotto commerciale ma un'opera che rispetti e amplifichi ciò che ha reso speciale l'originale.Per ora,o una risposta diplomatica alle domande dei giornalisti. Esiste, almeno sulla carta, in forma di scaletta dettagliata. E nelle mani di Curry Barker, questo è già più di quanto la maggior parte dei sequel di successo possa vantare prima di entrare in produzione.