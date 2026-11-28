Obsession 2, il regista conferma di essere al lavoro sul sequel (ma dovremo attendere parecchio)
Curry Barker conferma Obsession 2 con una scaletta dettagliata, ma il sequel arriverà dopo il 2029. Scopri i piani del regista e i progetti in arrivo.
Il fenomeno horror-comedy che ha conquistato il 2026 potrebbe avere un seguito, ma i tempi non saranno brevi. Curry Barker, il visionario regista dietro Obsession, ha finalmente rotto il silenzio sulle reali possibilità di un sequel. Durante un'intervista con il Los Angeles Times, nel pieno della campagna premi per il film, Barker ha confermato ciò che milioni di fan speravano: esiste un'idea concreta per Obsession 2. Non si tratta di vaghe promesse o supposizioni buttate lì per accontentare i giornalisti. Il regista ha condiviso con i suoi protagonisti e con la stampa quella che ha definito una "scaletta incredibilmente dettagliata" del potenziale secondo capitolo.
E qui sta il punto cruciale della strategia di Barker. Fin da prima che Obsession diventasse il successo planetario che conosciamo, superando i 524 milioni di dollari al botteghino mondiale e diventando il film di maggior incasso nella storia della Blumhouse, il filmmaker ha sempre mantenuto una posizione coerente: sì al sequel, ma con i tempi giusti.
Non vuole cedere alla tentazione del sequel rapido, quello confezionato in fretta per cavalcare l'onda del successo. Preferisce lasciare che l'anticipazione cresca, che il pubblico maturi il desiderio di tornare in quel mondo perturbante dove i desideri si avverano nel modo più sinistro possibile.
Questa agenda fitta non è un problema, ma una strategia. Barker avrà tutto il tempo necessario per perfezionare il suo piano per Obsession 2, per affinare quella scaletta dettagliata, per assicurarsi che il sequel non sia solo un prodotto commerciale ma un'opera che rispetti e amplifichi ciò che ha reso speciale l'originale.
Per ora, i fan possono consolarsi sapendo che il sequel non è solo una possibilità remota o una risposta diplomatica alle domande dei giornalisti. Esiste, almeno sulla carta, in forma di scaletta dettagliata. E nelle mani di Curry Barker, questo è già più di quanto la maggior parte dei sequel di successo possa vantare prima di entrare in produzione.