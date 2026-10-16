Obsession 2 si farà? Inde Navarrette rompe il silenzio sul sequel e svela quale futuro immagina per Nikki

Pubblicazione: 16 ottobre alle 09:15

Obsession potrebbe non aver ancora raccontato tutto quello che aveva da dire e, dopo il successo dell'horror diretto da Curry Barker, la possibilità di un secondo film è diventata uno degli argomenti più discussi tra gli spettatori, soprattutto per il destino di Nikki, il personaggio interpretato da Inde Navarrette. E adesso è stata proprio l'attrice a riaccendere le speranze dei fan, dichiarandosi pronta a tornare in un eventuale sequel. Ma c'è un dettaglio particolarmente interessante: Navarrette ha già immaginato cosa potrebbe accadere alla protagonista dopo il finale del primo capitolo, e la sua idea sembra andare in una direzione molto diversa da quella che qualcuno potrebbe aspettarsi.

Intervistata da The Hollywood Reporter, l'attrice ha affrontato la questionenon è stato ancora annunciato ufficialmente, ma se dovesse arrivare una proposta per, la sua risposta sarebbe decisamente positiva. Una disponibilità che assume ancora più significato considerando il successo ottenuto dal film e il modo in cuidegli appassionati del genere. “Sarei assolutamente disponibile a fare un sequel. Stiamo scherzando? Chi sono io per dire di no?”,, lasciando pochi dubbi sul proprio interesse a proseguire l'esperienza.

Parole che, naturalmente, non rappresentano la conferma di un nuovo progetto, ma che dimostrano come almeno una delle protagoniste sarebbe pronta a tornare. Il film, uscito nel 2026, racconta la storia di Bear, interpretato da Michael Johnston, un giovane che desidera disperatamente conquistare Nikki, la ragazza di cui è innamorato. Quando entra in possesso di un misterioso oggetto soprannaturale, il One Wish Willow, decide di utilizzarlo per realizzare il proprio desiderio. Quello che inizialmente potrebbe sembrare un sogno romantico, però, si trasforma rapidamente in un incubo, perché l'amore ottenuto attraverso la magia porta con sé conseguenze sempre più inquietanti.

Obsession, fonte: Universal Pictures

È proprio questa premessa ad aver reso Obsession uno degli horror più discussi dell'anno, con Barker capace di costruire una storia che utilizza gli elementi soprannaturali per parlare di controllo, desiderio e libertà individuale, mostrando quanto possa diventare pericolosa l'idea di costringere qualcuno a ricambiare un sentimento. Un racconto che ha trovato in Navarrette una delle sue interpreti più apprezzate e che ha contribuito a trasformare il film in un enorme successo commerciale. Realizzato con un budget inferiore al milione di dollari, Obsession ha superato i 500 milioni di dollari al botteghino mondiale, raggiungendo risultati straordinari per una produzione indipendente di queste dimensioni.

Un successo che rende comprensibile l'interesse per un possibile seguito, anche se gli incassi, da soli, non garantiscono che un nuovo capitolo venga effettivamente realizzato. La questione, del resto, era già stata affrontata dallo stesso regista. Curry Barker ha spiegato in passato di avere alcune idee per espandere l'universo di Obsession, senza però voler affrettare la realizzazione di un sequel soltanto per sfruttare la popolarità del primo film. Tra le possibilità considerate ci sarebbe anche quella di esplorare nuove storie legate al One Wish Willow, magari attraverso altri personaggi e desideri destinati a trasformarsi in qualcosa di terrificante.

Questo significa che un eventuale secondo capitolo non dovrebbe necessariamente ripartire da Nikki. Il mondo narrativo creato da Barker, infatti, permetterebbe di raccontare vicende differenti mantenendo al centro lo stesso meccanismo soprannaturale. Il ritorno di Navarrette resta quindi una possibilità, non una certezza, anche qualora il progetto dovesse ottenere il via libera. Ma l'attrice ha già riflettuto su quale potrebbe essere il futuro del suo personaggio, e la risposta suggerisce che un eventuale Obsession 2 potrebbe concentrarsi soprattutto sulle conseguenze psicologiche degli eventi raccontati nel primo film, anziché limitarsi a riproporre una nuova serie di situazioni terrificanti.

Obsession, fonte: Universal Pictures

“Credo che la risposta meno piacevole, ma a volte più importante da dare, sia che sta iniziando un processo di elaborazione del lutto”, ha spiegato Navarrette. L'attrice ha quindi approfondito il proprio punto di vista, sottolineando quanto possa essere difficile affrontare esperienze sulle quali non si è avuto alcun controllo.

“Quando accadono cose completamente fuori dal nostro controllo, come perdere una persona cara, perdere un genitore, perdere la propria autonomia o vivere un'esperienza di cui non si ha colpa, diventa molto difficile comprendere qualsiasi cosa. Lei sta soltanto iniziando a elaborare il lutto.” - Inde Navarrette

Un'interpretazione particolarmente significativa,, quanto ciò che rimane dopo averlo vissuto. Secondo, Nikki dovrebbe affrontare un percorso doloroso per cercare di comprendere e superare quanto accaduto, recuperando gradualmente il controllo della propria vita. Per chi non ha ancora visto il film, è importante precisare che. Da questo punto in avanti. Nel finale, infatti,riesce a liberarsi. Il ragazzo, dopo aver ingerito una quantità letale di farmaci, tenta di tornare sui propri passi, ma un nuovo desiderio espresso da

Quando l'effetto della magia svanisce, la protagonista recupera finalmente la propria volontà, ritrovandosi però davanti a una realtà devastante. Nikki deve fare i conti con la morte delle persone che la circondavano e con le conseguenze di azioni compiute mentre non aveva il controllo di sé. È proprio da questa situazione che, secondo Navarrette, potrebbe cominciare il racconto di un secondo film: non con una nuova ossessione, almeno inizialmente, ma con una ragazza costretta a ricostruire la propria esistenza dopo un'esperienza traumatica.

Obsession, fonte: Universal Pictures

L'idea avrebbe anche una sua coerenza con il messaggio del primo capitolo. Se Obsession racconta cosa accade quando qualcuno pretende di controllare i sentimenti di un'altra persona, un eventuale seguito potrebbe mostrare quanto sia difficile riconquistare la propria autonomia dopo averla perduta. Una direzione narrativa che consentirebbe di approfondire ulteriormente Nikki, senza necessariamente ripetere la stessa formula del film originale. Navarrette, inoltre, aveva già affrontato il tema del futuro del personaggio in una precedente intervista, spiegando di essere felice che la versione definitiva del finale avesse lasciato Nikki in vita.

In una prima stesura della storia, infatti, la protagonista avrebbe dovuto morire, ma durante la lavorazione è stata scelta una conclusione differente.che ha reso possibile immaginare nuovi sviluppi, pur senza trasformare il finale in una promessa di sequel. Il successo diha avuto conseguenze importanti anche sulla carriera della sua protagonista.è stata infatti scelta per interpretare Rogue nel nuovo film degli, un'opportunità che la porterà a confrontarsi con uno dei personaggi più conosciuti dell'universo Marvel. Un impegno significativo che potrebbe rendere più complessa l'organizzazione di un eventuale ritorno nei panni di, senza però escluderlo.

Per il momento, dunque, Obsession 2 rimane un'ipotesi concreta sul piano creativo, ma non ancora un progetto confermato. Da una parte c'è un regista che ha già immaginato nuove possibilità per il proprio universo narrativo, dall'altra un'attrice pronta a riprendere uno dei ruoli più importanti della sua carriera. Mancano però un annuncio ufficiale, una data di uscita e soprattutto la certezza che un eventuale seguito voglia davvero raccontare ancora la storia di Nikki. Una cosa, comunque, sembra chiara: se Obsession dovesse tornare al cinema, il personaggio di Inde Navarrette avrebbe ancora molto da raccontare. E dopo tutto quello che ha vissuto nel primo film, forse la sfida più difficile per Nikki non sarebbe affrontare un'altra maledizione, ma imparare a convivere con le conseguenze di quella da cui è appena riuscita a liberarsi.