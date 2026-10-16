Obsession 2 si farà? Inde Navarrette rompe il silenzio sul sequel e svela quale futuro immagina per Nikki
Inde Navarrette parla della possibilità di Obsession 2 e del futuro di Nikki dopo il finale del film horror. Ecco cosa ha rivelato l'attrice.
Obsession potrebbe non aver ancora raccontato tutto quello che aveva da dire e, dopo il successo dell'horror diretto da Curry Barker, la possibilità di un secondo film è diventata uno degli argomenti più discussi tra gli spettatori, soprattutto per il destino di Nikki, il personaggio interpretato da Inde Navarrette. E adesso è stata proprio l'attrice a riaccendere le speranze dei fan, dichiarandosi pronta a tornare in un eventuale sequel. Ma c'è un dettaglio particolarmente interessante: Navarrette ha già immaginato cosa potrebbe accadere alla protagonista dopo il finale del primo capitolo, e la sua idea sembra andare in una direzione molto diversa da quella che qualcuno potrebbe aspettarsi.
Parole che, naturalmente, non rappresentano la conferma di un nuovo progetto, ma che dimostrano come almeno una delle protagoniste sarebbe pronta a tornare. Il film, uscito nel 2026, racconta la storia di Bear, interpretato da Michael Johnston, un giovane che desidera disperatamente conquistare Nikki, la ragazza di cui è innamorato. Quando entra in possesso di un misterioso oggetto soprannaturale, il One Wish Willow, decide di utilizzarlo per realizzare il proprio desiderio. Quello che inizialmente potrebbe sembrare un sogno romantico, però, si trasforma rapidamente in un incubo, perché l'amore ottenuto attraverso la magia porta con sé conseguenze sempre più inquietanti.
È proprio questa premessa ad aver reso Obsession uno degli horror più discussi dell'anno, con Barker capace di costruire una storia che utilizza gli elementi soprannaturali per parlare di controllo, desiderio e libertà individuale, mostrando quanto possa diventare pericolosa l'idea di costringere qualcuno a ricambiare un sentimento. Un racconto che ha trovato in Navarrette una delle sue interpreti più apprezzate e che ha contribuito a trasformare il film in un enorme successo commerciale. Realizzato con un budget inferiore al milione di dollari, Obsession ha superato i 500 milioni di dollari al botteghino mondiale, raggiungendo risultati straordinari per una produzione indipendente di queste dimensioni.
Questo significa che un eventuale secondo capitolo non dovrebbe necessariamente ripartire da Nikki. Il mondo narrativo creato da Barker, infatti, permetterebbe di raccontare vicende differenti mantenendo al centro lo stesso meccanismo soprannaturale. Il ritorno di Navarrette resta quindi una possibilità, non una certezza, anche qualora il progetto dovesse ottenere il via libera. Ma l'attrice ha già riflettuto su quale potrebbe essere il futuro del suo personaggio, e la risposta suggerisce che un eventuale Obsession 2 potrebbe concentrarsi soprattutto sulle conseguenze psicologiche degli eventi raccontati nel primo film, anziché limitarsi a riproporre una nuova serie di situazioni terrificanti.
“Credo che la risposta meno piacevole, ma a volte più importante da dare, sia che sta iniziando un processo di elaborazione del lutto”, ha spiegato Navarrette. L'attrice ha quindi approfondito il proprio punto di vista, sottolineando quanto possa essere difficile affrontare esperienze sulle quali non si è avuto alcun controllo.
“Quando accadono cose completamente fuori dal nostro controllo, come perdere una persona cara, perdere un genitore, perdere la propria autonomia o vivere un'esperienza di cui non si ha colpa, diventa molto difficile comprendere qualsiasi cosa. Lei sta soltanto iniziando a elaborare il lutto.” - Inde Navarrette
Quando l'effetto della magia svanisce, la protagonista recupera finalmente la propria volontà, ritrovandosi però davanti a una realtà devastante. Nikki deve fare i conti con la morte delle persone che la circondavano e con le conseguenze di azioni compiute mentre non aveva il controllo di sé. È proprio da questa situazione che, secondo Navarrette, potrebbe cominciare il racconto di un secondo film: non con una nuova ossessione, almeno inizialmente, ma con una ragazza costretta a ricostruire la propria esistenza dopo un'esperienza traumatica.
L'idea avrebbe anche una sua coerenza con il messaggio del primo capitolo. Se Obsession racconta cosa accade quando qualcuno pretende di controllare i sentimenti di un'altra persona, un eventuale seguito potrebbe mostrare quanto sia difficile riconquistare la propria autonomia dopo averla perduta. Una direzione narrativa che consentirebbe di approfondire ulteriormente Nikki, senza necessariamente ripetere la stessa formula del film originale. Navarrette, inoltre, aveva già affrontato il tema del futuro del personaggio in una precedente intervista, spiegando di essere felice che la versione definitiva del finale avesse lasciato Nikki in vita.
Per il momento, dunque, Obsession 2 rimane un'ipotesi concreta sul piano creativo, ma non ancora un progetto confermato. Da una parte c'è un regista che ha già immaginato nuove possibilità per il proprio universo narrativo, dall'altra un'attrice pronta a riprendere uno dei ruoli più importanti della sua carriera. Mancano però un annuncio ufficiale, una data di uscita e soprattutto la certezza che un eventuale seguito voglia davvero raccontare ancora la storia di Nikki. Una cosa, comunque, sembra chiara: se Obsession dovesse tornare al cinema, il personaggio di Inde Navarrette avrebbe ancora molto da raccontare. E dopo tutto quello che ha vissuto nel primo film, forse la sfida più difficile per Nikki non sarebbe affrontare un'altra maledizione, ma imparare a convivere con le conseguenze di quella da cui è appena riuscita a liberarsi.