Obsession è l'horror del secolo: battuto l'ennesimo record (e lancia un segnale a Hollywood)

Pubblicazione: 13 luglio alle 16:30

Hollywood ama le storie impossibili, quelle che riscrivono le regole del gioco e schiaffeggiano le certezze dei grandi studios. E quella di Obsession è forse la più impossibile degli ultimi vent'anni: un film horror girato con 750.000 dollari che ha superato i 426 milioni di dollari al botteghino globale, diventando il film originale horror più redditizio del ventunesimo secolo. Non un sequel, non un reboot, non l'ennesimo capitolo di un franchise milionario. Un'opera prima, diretta da un creatore di YouTube, interpretata da attori semisconosciuti, prodotta con un microbudget che a Hollywood basterebbe appena per pagare il catering di una produzione media.

Obsession - Focus Features

I numeri parlano chiaro e fanno girare la testa. Obsessioncomedi Jordan Peele,e persino, uno dei titoli più attesi del 2026. Ma c'è di più: con un budget sotto il milione di dollari,Un'impresa che, da The Blair Witch Project a Paranormal Activity, erano

Cosa rende Obsession così speciale in un'epoca in cui gli horror indipendenti proliferano come funghi dopo la pioggia? Innanzitutto, la capacità di Barker di comprendere il linguaggio visivo e narrativo del genere senza cadere nelle trappole del cliché. Il film gioca con i codici dell'horror psicologico, ma introduce elementi romantici che non appesantiscono la tensione, anzi la amplificano creando un'alchimia emotiva rara. Poi c'è il timing: uscito in un momento in cui il pubblico cerca esperienze autentiche, lontane dai blockbuster inflazionati e prevedibili, Obsession offre una visione fresca, personale, quasi artigianale del terrore.

Obsession - Focus Features

Questo successo inatteso ha avuto un impatto immediato sulla carriera di tutti i coinvolti, in particolareL'attrice, che si definiva una mega fan del cinema horror, si è ritrovata catapultata tra i nuovi volti del genere, riconosciuta per strada, invitata a festival e convention, celebrata come una delle scoperte dell'anno. Per lei, passare da ruoli di supporto in serie TV a protagonista di un fenomeno globale è stato, e lo ha affrontato con la consapevolezza di chi ha sempre sognato quel momento.

Ma è Curry Barker il vero vincitore di questa storia. Da regista emergente a filmmaker ricercatissimo nel giro di pochi mesi, il suo nome è ora sulla lista dei desideri di produttori e studios. E lui non ha intenzione di fermarsi. Barker ha in mente un'antologia, un universo narrativo espanso in cui diverse storie si intrecciano attorno alla figura della One Wish Willow. Il primo capitolo di questa nuova fase si intitolerà Anything But Ghosts, ambientato nello stesso mondo ma con nuovi protagonisti, nuove paure, nuove ossessioni. L'uscita non è prevista prima del 2028, ma l'attesa è già altissima.

La lezione di Obsession va ben oltre i numeri del box office. Dimostra che il cinema, quello vero, può ancora nascere da intuizioni coraggiose, da visioni personali, da budget ridicoli e passione sconfinata. In un'industria dominata dai franchise, dai sequel e dai film evento da 200 milioni di dollari, un horror girato con meno di un milione ha battuto tutti, ricordando a Hollywood che il pubblico non cerca solo effetti speciali e nomi altisonanti, ma storie che sanno emozionare, sorprendere, terrorizzare.