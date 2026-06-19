Obsession ha conquistato tutti, ma cosa ne pensa Stephen King? Arriva la reaction al film del momento

Pubblicazione: 19 giugno alle 07:30

Il re dell'horror ha parlato. Stephen King, l'autore che ha definito l'immaginario del terrore contemporaneo con capolavori come IT, Carrie e Shining, ha espresso il suo giudizio su Obsession, il film horror che sta dominando le conversazioni degli appassionati del genere. E quando King parla di horror, il mondo ascolta. Lo celebre scrittore americano ha adorato l'opera per essere riuscito a fondere l'horror e la "commedia" in maniera davvero unico.

Obsession - Focus Features

Oltre a ciò, il film esplora territori familiari agli appassionati di King: l'idea che i nostri desideri più profondi, se realizzati senza limiti o conseguenze, possano distruggerci. È un tema che riecheggia in opere come, dove il desiderio di riportare in vita ciò che abbiamo perso si trasforma in orrore puro, o, dove l'adorazione di un fan diventa una prigione letale, senza dimenticare alla piccola perlae.

L'endorsement di Stephen King non è cosa da poco. L'autore, notoriamente selettivo e critico quando si tratta di horror contemporaneo, ha costruito la sua carriera sull'esplorazione delle paure più intime dell'essere umano. Che si tratti di un clown assassino che emerge dalle fogne di Derry ogni 27 anni, di un hotel infestato sulle montagne del Colorado o di un'autrice psicopatica che tiene prigioniero il suo scrittore preferito, King ha sempre saputo che il vero orrore nasce dalle persone, dalle loro ossessioni, dalle loro debolezze. Per questo l'opera di Baker è "l'ideale proseguo" di tutto l'operato letterario dello scrittore del Maine.

Obsession - Focus Features

Il successo disi inserisce in un momento particolare per il genere horror cinematografico. Dopo anni di remake e reboot, il pubblico sembraFilm comehanno dimostrato che l'horror più efficace è quello che

Obsession si colloca in quella tradizione di horror psicologico che privilegia il disagio persistente rispetto al terrore momentaneo. È un film che si insinua sotto la pelle e continua a lavorare anche dopo i titoli di coda, sollevando domande sul prezzo dell'amore, sulla natura del desiderio e sui limiti della volontà umana.

La benedizione di Stephen King conferisce al film una legittimità ulteriore nel pantheon dell'horror contemporaneo. King, che ha scritto il suo primo romanzo Carrie mentre viveva in un trailer senza telefono, lavorando come insegnante di inglese, ha sempre avuto un fiuto infallibile per le storie che toccano i nervi scoperti della società. Il fatto che abbia riconosciuto in Obsession qualcosa di autentico e disturbante dice molto sulla qualità dell'opera di Barker.