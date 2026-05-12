Obsession: il regista Curry Barker spiega il suo amore per gli horror nella nostra intervista esclusiva
In questa intervista esclusiva svolta dal nostro Riccardo Trombetta, il regista Curry Barker parla del suo amore per il genere horror e di come si è sviluppato nel film Obsession.
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L'horror è un genere particolare. Un genere tra i più amati e seguiti nella storia del cinema. Milioni di spettatori ogni anno affollano le sale, tra spaventi e timori, ma anche tante emozioni che spingono gli appassionati ad apprezzare così tanto il cinema horror.Tra questi, un appassionato ha deciso di non restare a guardare e di crearli in prima persona. Curry Barker, regista del nuovissimo Obsession, in uscita nelle sale italiane il 14 Maggio 2026 grazie alla distribuzione di Universal Pictures, si è aperto sul suo amore incondizionato per il genere, da Piccoli Brividi ai found footage, passando per un'introspezione di ciò che rappresenta l'horror nella società contemporanea.
Tutto questo e molto altro nella nostra intervista esclusiva a Curry Barker, a cura di Riccardo Trombetta: