Obsession: il regista Curry Barker spiega il suo amore per gli horror nella nostra intervista esclusiva

Pubblicazione: 12 maggio alle 10:50

L'horror è un genere particolare. Un genere tra i più amati e seguiti nella storia del cinema. Milioni di spettatori ogni anno affollano le sale, tra spaventi e timori, ma anche tante emozioni che spingono gli appassionati ad apprezzare così tanto il cinema horror.

Tra questi, un appassionato ha deciso di non restare a guardare e di crearli in prima persona., regista del nuovissimo, in uscita nelle sale italiane il 14 Maggio 2026 grazie alla distribuzione di Universal Pictures, si è aperto sul suo amore incondizionato per il genere, da Piccoli Brividi ai found footage, passando per un'introspezione di ciò che rappresenta l'horror nella società contemporanea.

Tutto questo e molto altro nella nostra intervista esclusiva a Curry Barker, a cura di Riccardo Trombetta: