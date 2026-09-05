Oceania domina ancora il box office italiano, ma la vera sorpresa è il ritorno di Harry Potter dopo 25 anni

Pubblicazione: 05 settembre alle 10:00

Il finale di agosto ha regalato al box office italiano una sfida che, almeno sulla carta, sembrava difficile da immaginare. Da una parte c'è Oceania, il nuovo live action Disney arrivato nelle sale nel pieno dell'estate; dall'altra un film che il pubblico conosce praticamente a memoria e che ha ormai un quarto di secolo sulle spalle. Eppure Harry Potter e la Pietra Filosofale è tornato al cinema dimostrando che il richiamo di Hogwarts è ancora tutt'altro che esaurito.

Il lha comunque mantenuto saldamente la. Il film diretto da Thomas Kail, con Catherine Laga'aia nei panni di Vaiana e Dwayne Johnson nuovamente nel ruolo di Maui, ha raccoltonel suo secondo fine settimana, raggiungendo un totale di 8,56 milioni in Italia. Numeri che confermano la buona partenza del nuovo adattamento Disney. La corsa, peraltro, è proseguita anche nei giorni successivi: ilaveva già superato quota, avvicinandosi rapidamente alla soglia dei 10 milioni.

Alle sue spalle nel weekend continuano però a resistere due dei film che hanno dominato l'estate italiana. Odissea di Christopher Nolan ha aggiunto altri 1,34 milioni, portandosi a 54,43 milioni complessivi, mentre Spider-Man: Brand New Day ha raccolto circa 940 mila euro e raggiunto quota 36,75 milioni. Due risultati che rendono ancora più particolare quello ottenuto dal titolo che si è piazzato immediatamente dietro di loro. Harry Potter e la Pietra Filosofale è infatti tornato nelle sale italiane per celebrare il 25° anniversario e il pubblico ha risposto in massa.

Harry Potter e la Pietra Filosofale, fonte: Warner Bros.

Il primo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling ha incassato 774.978 euro soltanto tra giovedì e domenica, arrivando a 1.069.397 euro considerando anche le proiezioni iniziate mercoledì 26 agosto. Un risultato notevole soprattutto considerando la natura dell'operazione. Non si tratta di una nuova versione del film né di un titolo rimasto lontano dal pubblico per decenni: Harry Potter e la Pietra Filosofale è uno dei blockbuster più conosciuti degli ultimi 25 anni, passato innumerevoli volte in televisione e disponibile da tempo anche per il mercato domestico e lo streaming. Il pubblico italiano ha comunque deciso di tornare a Hogwarts sul grande schermo.

Spider-Man: Brand New Day e Odissea, fonte: Sony Pictures e Universal Pictures

E il successo non si è esaurito nel weekend, visto che, facendo registrare una media di 823 euro nei 212 cinema in cui era programmato: una media superiore a quella di tutti i titoli che lo precedevano nella classifica giornaliera. Martedì 1 settembre è arrivato un risultato ancora più curioso. Conè salito al secondo posto della giornata, dietro soltanto a, che ne aveva raccolti 251.355. In quel momento la riedizione aveva già raggiunto circa 1,4 milioni complessivi.

Il giorno successivo l'arrivo di Coyote vs. Acme ha modificato nuovamente gli equilibri della classifica, ma Harry Potter è rimasto tra i film più visti. Il 2 settembre ha raccolto altri 170.589 euro, portando il totale della riedizione a 1.631.974 euro e oltre 182 mila spettatori in appena otto giorni. La forza del ritorno a Hogwarts emerge ancora meglio guardando il mercato nel suo complesso. Il weekend dal 27 al 30 agosto ha generato quasi 7 milioni di euro e oltre 850 mila presenze.

Rispetto al fine settimana precedente si registra un calo del 24%, ma il confronto con lo stesso periodo del 2025 racconta una situazione completamente diversa: gli incassi sono cresciuti di quasi il 63%. Agosto 2026, più in generale, è stato un mese eccezionale per le sale italiane. Il botteghino ha superato i 68 milioni di euro con circa 8,5 milioni di spettatori, registrando una crescita del 220% rispetto ad agosto dello scorso anno e risultati superiori anche a quelli del 2019, prima della pandemia.