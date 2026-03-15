Ocean's 11: alla regia del film con Margot Robbie potrebbe esserci una star di Una notte da leoni

Pubblicazione: 15 marzo alle 08:00

Il franchise di Ocean's si prepara a un nuovo capitolo che potrebbe segnare una svolta creativa significativa. Bradley Cooper, già in trattative per recitare nel prequel di Ocean's 11 al fianco di Margot Robbie, è ora in pole position per assumere anche le redini della regia e della sceneggiatura del progetto Warner Bros. Una mossa che trasformerebbe l'attore Premio Oscar in autore completo di quella che si preannuncia come una delle produzioni più attese dei prossimi anni.



La notizia arriva dopo l'uscita di scena di Lee Isaac Chung, il regista di Twisters, che aveva recentemente abbandonato il progetto. Prima di lui, anche Jay Roach aveva lasciato la sedia da regista. L'eventuale firma di Cooper garantirebbe continuità a una produzione che punta a iniziare le riprese entro la fine dell'anno, mantenendo vive le ambizioni di LuckyChap, la casa di produzione di Margot Robbie che sta orchestrando l'operazione.



Per Cooper si tratterebbe del quarto lungometraggio dietro la macchina da presa, dopo A Star Is Born, Maestro e Is This Thing On dello scorso anno. Un percorso registico che ha dimostrato la sua capacità di gestire progetti complessi, combinando sensibilità autoriale e appeal commerciale. La prospettiva di vederlo dirigere un heist movie ambientato nell'Europa degli anni Sessanta apre scenari affascinanti per gli appassionati del genere.





Il prequel si colloca temporalmente prima degli eventi del celebre Ocean's Eleven del 2001 diretto da Steven Soderbergh, il film che rilanciò il franchise originale del 1960 con il Rat Pack di Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin e soci. La sceneggiatura, firmata da Carrie Solomon, trasporta l'azione nell'Europa degli anni Sessanta, un'ambientazione che promette eleganza visiva e atmosfere vintage, lontane dalle luci di Las Vegas che hanno caratterizzato i film precedenti.



L'universo di Ocean's continua a espandersi in direzioni multiple. George Clooney sta lavorando a un nuovo film che riunirà il cast storico con Julia Roberts, Matt Damon, Brad Pitt e Don Cheadle, concentrandosi su criminali invecchiati che devono fare i conti con le loro capacità ridotte. Come ha spiegato lo stesso Clooney in un'intervista, l'idea di personaggi che hanno perso un colpo ma mantengono l'intelligenza per cavarsela rappresenta una riflessione interessante sul passare del tempo.



Il franchise ha già dimostrato la sua capacità di reinventarsi. Dopo i tre capitoli con Soderbergh e il cast maschile, nel 2018 arrivò Ocean's Eight con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway e Rihanna, che il focus su una squadra femminile. Ora, con questo prequel prodotto da LuckyChap, il marchio cerca una nuova identità che coniughi il glamour del passato con star contemporanee.

Una notte da leoni - Warner Bros.





La collaborazione tra Cooper e Robbie promette alchimie interessanti sullo schermo. Entrambi reduci da successi critici e commerciali, rappresentano due delle personalità più versatili di Hollywood, capaci di muoversi tra cinema d'autore e blockbuster con naturalezza. Il coinvolgimento di LuckyChap porta con sé anche il prestigio di Barbie, il fenomeno da 1,4 miliardi di dollari che ha consolidato il first-look deal della compagnia con Warner Bros.



Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di LuckyChap con lo studio. Dopo il successo di Wuthering Heights di Emerald Fennell, uscito il mese scorso con Margot Robbie e Jacob Elordi, è in arrivo un reimagining di Attack of the Fifty Foot Woman con Tim Burton. Il prequel di Ocean's rappresenta però la sfida più ambiziosa sul fronte del cinema di genere commerciale, un terreno dove LuckyChap non ha ancora dispiegato completamente le sue potenzialità.



Warner Bros. non ha rilasciato commenti ufficiali sulla notizia, riportata inizialmente da Puck. L'attesa ora è tutta per la conferma definitiva che vedrebbe Bradley Cooper passare dall'altra parte della macchina da presa, orchestrando un heist cinematografico che potrebbe ridefinire gli standard del franchise e aprire nuove possibilità narrative per un universo che, dopo oltre vent'anni, dimostra di avere ancora molte carte da giocare.