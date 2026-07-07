Ocean's, svelato il cast stellare che affiancherà Margot Robbie e Bradley Cooper nel prequel

Pubblicazione: 07 luglio alle 12:15

Nessun caveau è davvero inviolabile e nessuna saga di successo è davvero conclusa finché c’è un passato da saccheggiare. La macchina del tempo della Warner Bros. si è di nuovo attivata e questa volta la destinazione è tra le più glamour e nostalgiche possibili: il Gran Premio di Monaco del 1963.

È in questa cornice di motori, fumo di sigaretta e abiti sartoriali che si muoverà l'atteso, un progetto che si preannuncia come uno dei massimi colpi grossi industriali del 2027.

A guidare l'operazione, con una formula da autore totale che profuma di massimo controllo creativo, troviamo Bradley Cooper nelle triple vesti di regista, sceneggiatore e protagonista. Al suo fianco, in veste di co-protagonista e produttrice esecutiva, siede la regina indiscussa del box office Margot Robbie.

Un melting pot di talenti tra Lupin e Escobar

Ma una rapina d'alto bordo, si sa, richiede complici all'altezza, e le ultime indiscrezioni rivelate da The Hollywood Reporter confermano che la scuderia si è arricchita di una parata di stelle internazionali capaci di far girare la testa ai cinefili più esigenti.

La selezione del cast di supporto dimostra la chiara volontà di Cooper di distanziarsi dalla trilogia di Steven Soderbergh, abbracciando una dimensione squisitamente europea e transoceanica. Tra i nomi di maggior peso spicca l'aggiunta di Omar Sy. L'attore francese, amato globalmente per Quasi amici, gioca praticamente in casa. Avendo interpretato il ladro gentiluomo nella serie Lupin, il mondo dei colpi ingegnosi e dei travestimenti è già parte del suo DNA artistico.

Una scena di Ocean's Eleven (Warner Bros.)

Accanto a lui si muoveranno la magnetica Vicky Krieps (Il filo nascosto), volto del cinema d'autore più rigoroso, e l'inglese George MacKay (1917), a cui si aggiungono Lauren Ridloff e Monica Barbaro. Il ruolo del cattivo principale è stato invece affidato alle spalle larghe di Wagner Moura. Il monumentale interprete di Pablo Escobar in Narcos torna così a vestire i panni dell'antagonista, promettendo di infondere al miliardario di turno una minaccia cupa e carismatica, lontana dai cliché macchiettistici dei vecchi capitoli.

Il vero fulcro dell'interesse critico attorno a questa pellicola, provvisoriamente programmata per il 25 giugno 2027, risiede nel cortocircuito temporale con la saga madre. L'ambientazione nei primi anni Sessanta offre a Cooper la ghiotta opportunità cinematografica di introdurre le versioni giovanili dei vecchi leoni del franchise, da Reuben Tishkoff a Saul Bloom, fino al leggendario LeMarc (portato sullo schermo da Albert Finney in Ocean's Twelve).

Le riprese si preparano a invadere l'Europa continentale e il Regno Unito nel corso dell'estate e anche George Clooney (che in futuro potrebbe tornare a rivestire i panni del Dr. Ross di E.R. in The Pitt) si prepara a rivestire i panni del capobanda nell'attesissimo Ocean's 14.