Odio l'estate, è molto più di una commedia: perchè vedere questo film di Aldo, Giovanni e Giacomo

Pubblicazione: 28 giugno alle 11:35

Odio l’estate è uscito a ridosso dell’esplosione della pandemia e, già per questo motivo, merita un’attenzione particolare. Ma non è solo la tempistica a renderlo significativo, né il fatto che segni il ritorno sul grande schermo di un trio comico molto amato. Diretto da Massimo Venier, il film inaugura un nuovo capitolo della collaborazione tra il regista e Aldo, Giovanni e Giacomo, riunendoli dopo diversi anni di distanza professionale. Arrivato nelle sale poche settimane prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria, si è comunque imposto come uno dei titoli italiani più visti del 2020, confermando ancora una volta la solidità del legame tra il trio e il pubblico.

La storia ruota attorno, tutti alle prese con una vita familiare tutt’altro che semplice.è un padre apparentemente disoccupato e sempre acciaccato, che nasconde però più fragilità di quanto lasci intendere.è un commerciante ossessionato dal controllo e dalle regole, incapace di accettare il fallimento della propria attività., invece, è un dentista affermato ma emotivamente distante, schiacciato tra lavoro e tensioni domestiche. Le tre famiglie partono per le vacanze in una località balneare del Sud Italia,. Quella che doveva essere una pausa di relax si trasforma così in, fatta di incomprensioni, conflitti e inevitabili momenti comici.

Tra figli adolescenti, tensioni di coppia e segreti mai confessati, l’estate diventa così una fucina in cui emergono verità nascoste e fragilità personali. La vacanza prende una piega sempre più caotica, ma proprio nel disordine i protagonisti riscoprono il valore dell’ascolto e dell’amicizia.

Una scena di Odio l'estate con Aldo Giovanni e Giacomo-Fonte: Medusa Film

Il ritorno alla collaborazione tra il trio e il regista Venier, che aveva già firmato alcuni dei loro successi più noti nei primi anni Duemila, è tra gli elementi più interessanti. Questo legame artistico ha permesso di recuperare un modo di raccontare più maturo, senza rinunciare alla comicità fisica e situazionale che ha reso celebre il gruppo. Le riprese si sono svolte tra diverse regioni italiane, con un’attenzione particolare agli scenari naturali, scelti per valorizzare il contrasto tra la bellezza del paesaggio e il caos delle dinamiche familiari. Molte scene sono state costruite proprio sull’improvvisazione controllata degli attori, elemento che ha sempre caratterizzato il loro stile. Un dettaglio significativo è la presenza di richiami ai lavori storici del trio, con citazioni e situazioni che riecheggiano la loro filmografia precedente. Non si tratta di semplici autocitazioni, ma di un modo per creare continuità emotiva con il pubblico storico.

Il film è arrivato nelle sale in un momento particolarmente delicato per il cinema italiano. Nonostante ciò,posizionandosi tra i titoli nazionali più visti del 2020. Questo successo è stato trainato soprattutto dalla fidelizzazione del pubblico verso Aldo, Giovanni e Giacomo, ancora in grado di richiamare spettatori di più generazioni. La distribuzione è stata accompagnatache ha puntato sull’idea di “ritorno a casa”, sia per gli attori che per gli spettatori, in un periodo in cui il concetto stesso di normalità era messo in discussione.

Perché vale la pena vederlo oggi? Rivedere Odio l’estate oggi, soprattutto in questo inizio di estate torrida, significa riscoprire una commedia che va oltre la semplice risata. Il film funziona perché alterna momenti brillanti a riflessioni più profonde sul rapporto tra genitori e figli, sulle paure legate al fallimento e sulla difficoltà di comunicare all’interno della famiglia. La forza della pellicola sta proprio nella sua capacità di raccontare l’ordinario in modo straordinario, trasformando una vacanza sbagliata in un percorso di crescita. Per tutti i presenti.

Inoltre, il film rappresenta una tappa importante nella carriera del trio, che qui mostra una maggiore maturità interpretativa pur mantenendo intatta la propria identità comica. È questa combinazione a rendere il titolo ancora attuale e interessante, anche a distanza di anni dall’uscita. Odio l’estate non è solo una commedia sulle vacanze andate storte, ma un racconto sul bisogno di comprendersi e accettarsi, anche quando tutto sembra andare nella direzione sbagliata. È un film che alterna leggerezza e malinconia, lasciando allo spettatore una sensazione di familiarità e, in qualche modo, di riconciliazione con le proprie imperfezioni. È adesso su Netflix.