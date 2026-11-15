Odissea e Oppenheimer sono collegati? Christopher Nolan conferma una teoria dei fan: tutto sui dettagli nascosti

Pubblicazione: 15 novembre alle 13:59

Christopher Nolan non smette mai di sorprendere. Mentre Odissea continua a macinare incassi record al botteghino mondiale - parliamo di circa 1,8 miliardi di dollari - e la stagione dei premi entra nel vivo, il regista britannico ha deciso di aprire il suo taccuino creativo e rivelare qualcosa di inaspettato: il collegamento tematico profondo tra il suo ultimo colossal mitologico e Oppenheimer, il film che gli ha finalmente consegnato l'Oscar come miglior regista. In una conversazione moderata da Robert Downey Jr., proprio l'attore che ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per il ruolo di Lewis Strauss in Oppenheimer, Nolan ha confessato: "Mentre scrivevo il finale di Odissea, improvvisamente ho trovato un po' di Oppenheimer lì dentro, quel tipo di connessione". Ma non si è fermato qui. Sfogliando i suoi quaderni di lavoro, il regista ha ritrovato un appunto scarabocchiato durante la stesura: "Questo è il finale di tutti i miei film condensato in uno solo".





Una dichiarazione che fa riflettere e che getta nuova luce sull'intera filmografia di un autore ossessionato dalle conseguenze delle scelte individuali, dal peso della responsabilità e dal rapporto complesso tra l'uomo e le sue creazioni.. Dopo decenni passati a cercare disperatamente di tornare a casa, Odisseo interpretato da Matt Damon non si concede il meritato riposo. Invece di godersi la riconquistata Itaca, il protagonista sceglie di salpare nuovamente verso ovest,. Una partenza che sa di fuga, di esilio autoimposto. Le parole che Odisseo pronuncia prima di partire risuonano come una condanna: la civiltà attuale potrebbe crollare a causa delle sue azioni, ma l'umanità alla fine ricostruirà. Non può più essere re, spiega, perché il danno che ha provocato è troppo grande.

È un uomo segnato, perseguitato dalle conseguenze del suo stesso genio strategico. L'ultima inquadratura del film è un colpo al cuore: il Cavallo di Troia avvolto dalle fiamme, nel momento in cui la città veniva saccheggiata. Tutta la narrazione di Odissea ruota attorno alla resa dei conti di Odisseo con le conseguenze del suo piano per sconfiggere Troia. Ingannando i troiani, convincendoli ad accettare il Cavallo come dono sacro da portare dentro le mura, Odisseo sente di aver infranto un precedente fatale: ha violato le leggi dell'ospitalità, quelle regole non scritte che tenevano insieme il tessuto della società civilizzata. Poiché la guerra è stata vinta attraverso l'inganno e la violazione della fiducia, altri si sentono autorizzati a fare lo stesso. La "Legge di Zeus" viene calpestata, e la società degenera.

Quando Odisseo torna finalmente a Itaca, scopre che i pretendenti hanno abusato dell'obbligo di Penelope di accoglierli in casa, divorando le sue ricchezze e complottando per prendere il trono. Il suo stesso stratagemma si è ritorto contro di lui. Il parallelo con Oppenheimer è cristallino. Anche quel film raccontava di un uomo che realizza come la sua creazione - la bomba atomica - possa distruggere il mondo intero. Il finale mostrava le conseguenze a lungo termine del Progetto Manhattan: una corsa agli armamenti nucleari che ha messo l'umanità sull'orlo dell'autodistruzione. J. Robert Oppenheimer, interpretato magistralmente da Cillian Murphy, si assumeva la responsabilità personale di aver aperto il vaso di Pandora. Entrambi i film chiudono con un richiamo visivo potente all'errore originale: in Oppenheimer vediamo un montaggio che include immagini di devastazione nucleare, mentre in Odissea torniamo al Cavallo di Troia in fiamme.

Due simboli di genio umano trasformati in strumenti di distruzione, due protagonisti che devono convivere con il peso di aver cambiato per sempre il corso della storia.- l'uomo brillante che crea qualcosa di rivoluzionario solo per scoprire di non poterne controllare le conseguenze -. I fan dovranno aspettare per scoprire come The Odyssey influenzerà il suo prossimo progetto. Se questo film rappresenta davvero "il finale di tutti i suoi film", cosa rimane da esplorare?, cercando il prossimo grande dilemma morale da portare sul grande schermo.