Odissea, svelato il formato del Blu-ray 4K: a casa sarà ancora più vicino al vero IMAX

Pubblicazione: 02 settembre alle 09:15

La corsa cinematografica di Odissea non è ancora terminata, ma iniziano già ad arrivare i primi dettagli sull’edizione home video del nuovo film di Christopher Nolan. E proprio uno degli aspetti più interessanti riguarda inevitabilmente il formato d’immagine scelto per Blu-ray e Ultra HD 4K. Secondo le prime informazioni emerse online, il film dovrebbe arrivare su disco in 1.78:1, vale a dire praticamente il classico formato 16:9 dei moderni televisori. Una scelta che permetterebbe all’immagine di occupare l’intero schermo, senza le tradizionali bande nere orizzontali che accompagnano invece i film presentati nei formati cinematografici più larghi.

Il dettaglio assume un'importanza particolare considerando il modo in cui. Odissea è infatti il primo lungometraggio, grazie anche alla nuova generazione di macchine sviluppata dalla compagnia e pensata per superare alcuni dei limiti che in passato rendevano più complicato utilizzarle per un'intera produzione. Al cinema, tuttavia,

Le proiezioni tradizionali utilizzano un'immagine più larga, mentre quelle IMAX permettono di recuperare una porzione sempre maggiore dell'inquadratura. Il punto di arrivo è rappresentato dall'IMAX 70mm in 1.43:1, capace di mostrare una quantità di immagine nettamente superiore rispetto alle normali proiezioni cinematografiche. Ed è proprio qui che entra in gioco il Blu-ray. Il formato 1.78:1 indicato per l'edizione domestica rappresenterebbe una sorta di compromesso: sarebbe più alto rispetto al tradizionale widescreen cinematografico e consentirebbe quindi di conservare una quantità maggiore dell'immagine IMAX, senza però arrivare all'1.43:1 delle sale attrezzate per la proiezione IMAX 70mm.

Odissea, fonte: Universal Pictures

Il vantaggio è evidente: su un normale televisore 16:9 l'immagine potrebbe riempire completamente lo schermo. Non sarebbe neppure una novità assoluta per Christopher Nolan. Le edizioni home video di film come The Dark Knight, Interstellar, Dunkirk e Oppenheimer hanno già utilizzato il rapporto 1.78:1 per portare sui televisori le sequenze girate in IMAX. In quei casi, però, il rapporto d'aspetto cambiava durante il film, perché soltanto alcune scene erano state realizzate con le cineprese IMAX. Con Odissea la situazione potrebbe essere decisamente diversa.

Odissea, fonte: Universal Pictures

Essendo stato, il film potrebbe teoricamente mantenere, trasformandoin una versione visivamente differente rispetto a quella proposta nelle normali sale cinematografiche. Resta naturalmente una domanda: sarà possibile vedere a casa anche? Al momento non ci sono indicazioni che Universal abbia intenzione di proporre una versione simile. Una soluzione del genere sarebbe tecnicamente possibile, ma sui normali televisori 16:9 comporterebbe

È anche per questo motivo che il 1.78:1 è diventato negli anni una soluzione particolarmente utilizzata per trasferire l'esperienza IMAX nell'home video: non permette di conservare tutta l'altezza dell'immagine originale in 1.43:1, ma offre comunque più informazioni visive rispetto alle versioni cinematografiche widescreen e, allo stesso tempo, sfrutta completamente la superficie di un televisore moderno. Però nel caso di Odissea la questione è ancora più interessante perché il formato IMAX non rappresenta soltanto una caratteristica tecnica del film, ma uno degli elementi centrali dell'intero progetto di Nolan.

Il regista ha costruito il kolossal pensando fin dall'inizio a questo tipo di esperienza e il pubblico ha risposto in maniera impressionante, trasformando il film in un nuovo fenomeno anche per il circuito IMAX. Il Blu-ray 4K di Odissea, in uscita il 17 novembre 2026, potrebbe quindi diventare uno dei dischi più interessanti per gli appassionati di home cinema. Non dovrebbe riprodurre esattamente ciò che hanno visto gli spettatori nelle rarissime sale IMAX 70mm in 1.43:1, ma il formato 1.78:1 permetterebbe comunque di portare sui televisori una versione capace di mostrare molto di più rispetto alla tradizionale presentazione cinematografica widescreen.