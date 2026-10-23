Ofelia e Marta, chi sono le nuove professoresse di L'Eredità che hanno sostituito Linda e Greta
Scopri perché Linda Pani e Greta Zuccarello hanno lasciato L'Eredità e chi sono le nuove professoresse Ofelia Passaponti e Marta Antonucci nella 25esima stagione.
Da quando L'Eredità è tornato in onda per la sua venticinquesima stagione, una domanda rimbalza ossessivamente sui social network come un mantra incessante: dove sono finite Linda Pani e Greta Zuccarello? I telespettatori più affezionati al quiz show di Rai 1 continuano a manifestare nostalgia per le due professoresse che hanno accompagnato Marco Liorni nelle puntate precedenti, faticando ad abituarsi ai nuovi volti di Ofelia Passaponti e Marta Antonucci. Il cambio della guardia non è mai indolore, soprattutto quando si tratta di un programma che entra nelle case degli italiani ogni sera all'ora di cena, diventando parte di una routine consolidata. Linda e Greta erano riuscite a conquistare progressivamente l'affetto del pubblico, costruendo una presenza riconoscibile e una certa complicità con il conduttore. Le nuove professoresse si trovano quindi a dover gestire un'eredità pesante, nel vero senso della parola, mentre cercano di ritagliarsi uno spazio proprio senza restare intrappolate nel confronto con chi le ha precedute.
Una vita fatta di treni, valigie sempre pronte, registrazioni notturne e mattine che iniziavano all'alba. Con il passare dei mesi, questa routine ha iniziato a pesare, sottraendo spazio alla vita privata e ad altri progetti professionali che Linda desiderava coltivare. L'impegno quotidiano con Radio 105, dove conduce un programma che richiede presenza costante, è diventato progressivamente incompatibile con le registrazioni televisive. A un certo punto, è stata necessaria una scelta. Linda ha deciso di concentrarsi sulla radio, ma non solo. Ha espresso pubblicamente il desiderio di dedicare maggiore attenzione alla recitazione, al doppiaggio e alla conduzione in altri contesti. L'addio a L'Eredità rappresenta quindi un momento di evoluzione professionale, la ricerca di nuovi stimoli e la necessità di non disperdere energie in direzioni troppo diverse. Una decisione matura, presa con la consapevolezza di dover rinunciare a qualcosa per investire su altro.
Più nebulosa, invece, la situazione di Greta Zuccarello. La professoressa non ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche dettagliate sui motivi della sua uscita dal programma, lasciando spazio a ipotesi e congetture. L'ipotesi più accreditata è che la produzione abbia preferito rinnovare completamente la coppia delle professoresse, evitando di sostituire solo Linda e optando per un cambio integrale che segnasse un nuovo inizio. Una scelta editoriale comprensibile da un certo punto di vista: mantenere solo una delle due avrebbe potuto creare uno squilibrio, con il pubblico ancora più concentrato sul confronto tra vecchio e nuovo. Meglio, forse, voltare pagina completamente. Ma l'assenza di una spiegazione ufficiale ha alimentato la curiosità e, in qualche modo, reso ancora più forte il senso di mancanza avvertito dai telespettatori.
I social network sono diventati il termometro di questo malcontento diffuso. Sotto ogni post dedicato al programma compaiono commenti che chiedono il ritorno di Linda e Greta, lamentando la mancanza della chimica che si era creata con le precedenti professoresse. Il confronto è inevitabile e, in questa fase iniziale, penalizza chi si trova a dover costruire da zero la propria identità all'interno del programma. La sfida per Ofelia e Marta è duplice: da un lato devono conquistare credibilità e affetto presso un pubblico che tende naturalmente a preferire ciò che conosce, dall'altro devono evitare di sembrare semplici sostitute, trovando invece una propria cifra stilistica. Non è un compito semplice, ma la storia della televisione insegna che i cambiamenti, per quanto inizialmente osteggiati, possono rivelarsi vincenti quando i nuovi protagonisti riescono a esprimere autenticità.