Officina Transmediale: nasce un laboratorio per capire dove stanno andando videogiochi e audiovisivo
Come può il videogioco diventare un settore integrato con il cinema, la televisione e l'audiovisivo? Ecco che nasce il laboratorio che ne spiega le dinamiche.
Il videogioco non è più semplicemente un settore parallelo al cinema, alla televisione o alla produzione audiovisiva. È diventato uno dei luoghi nei quali linguaggi, tecnologie, forme narrative e pubblico si incontrano e si trasformano. È da questa constatazione che prende il via OFFICINA TRANSMEDIALE, il progetto promosso da Idra Editing dedicato allo studio delle opere interattive e della transmedialità audiovisiva.
Il progetto parte da una visione precisa: le opere interattive sono esperienze culturali complesse nelle quali convergono cinema, letteratura, musica, arti visive, design, tecnologia e partecipazione. Il videogioco viene quindi osservato contemporaneamente come opera audiovisiva, sistema interattivo e fenomeno culturale.
Durante i quattro mesi di attività saranno sviluppati studi, approfondimenti, momenti pubblici, workshop e strumenti divulgativi rivolti tanto ai professionisti quanto agli studenti e al pubblico. La ricerca sarà inoltre accompagnata da attività editoriali e dalla produzione di materiali digitali destinati a rendere accessibili i risultati anche al di fuori degli incontri in presenza. Il progetto originario prevede infatti report, articoli, white paper, dossier e contenuti visuali destinati alla diffusione digitale.
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