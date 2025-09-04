Officina Transmediale: nasce un laboratorio per capire dove stanno andando videogiochi e audiovisivo

Pubblicazione: 04 settembre 2025 alle 10:45

Il videogioco non è più semplicemente un settore parallelo al cinema, alla televisione o alla produzione audiovisiva. È diventato uno dei luoghi nei quali linguaggi, tecnologie, forme narrative e pubblico si incontrano e si trasformano. È da questa constatazione che prende il via OFFICINA TRANSMEDIALE, il progetto promosso da Idra Editing dedicato allo studio delle opere interattive e della transmedialità audiovisiva.

L’obiettivo non è compilare una nuova classifica dei migliori videogiochi, né limitarsi a osservare l’evoluzione tecnologica dell’industria. OFFICINA TRANSMEDIALE prova piuttosto a rispondere a una domanda più ampia:

Il progetto parte da una visione precisa: le opere interattive sono esperienze culturali complesse nelle quali convergono cinema, letteratura, musica, arti visive, design, tecnologia e partecipazione. Il videogioco viene quindi osservato contemporaneamente come opera audiovisiva, sistema interattivo e fenomeno culturale.

Durante i quattro mesi di attività saranno sviluppati studi, approfondimenti, momenti pubblici, workshop e strumenti divulgativi rivolti tanto ai professionisti quanto agli studenti e al pubblico. La ricerca sarà inoltre accompagnata da attività editoriali e dalla produzione di materiali digitali destinati a rendere accessibili i risultati anche al di fuori degli incontri in presenza. Il progetto originario prevede infatti report, articoli, white paper, dossier e contenuti visuali destinati alla diffusione digitale.

OFFICINA TRANSMEDIALE parte quindi da un assunto semplice:

Immagine: DepositPhotos.com