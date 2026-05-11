Oggi in TV il film con Whoopi Goldberg che fu candidato a 11 Oscar: un dramma storico ancora attuale

Pubblicazione: 11 maggio alle 13:24

Questa sera, 11 maggio 2026, in prima serata su Iris, alle 21.15, verrà trasmesso Il colore viola, dramma storico del 1985 diretto da Steven Spielberg, con protagonista Whoopi Goldberg, al suo primo grande ruolo cinematografico. Tratto dall'omonimo romanzo di Alice Walker, vincitore del Premio Pulitzer, il film affronta temi delicatissimi come la violenza domestica, gli abusi e il razzismo, focalizzandosi sulla vita di donne afroamericane nel profondo Sud degli Stati Uniti nei primi decenni del Novecento. Anche il titolo ha un forte valore simbolico: il "colore viola", infatti, come dice uno dei personaggi femminili, rappresenta la capacità di riconoscere la bellezza, la dignità e la gioia nonostante il dolore e le ingiustizie subite.

Whoopi Goldberg in una scena di Il colore viola - Warner Bros.

Celie Harris (Goldberg), è un'. La ragazza è vittima di abusi per mano del padre e i figli che ha dato alla luce le vengono strappati e dati in adozione subito dopo la nascita. Successivamente, viene(Glover), vedovo padre di tre figli. Un matrimonio che da subito si rivela un incubo per Celie, ridotta a un mero oggetto.(Akosua Busia) che, a sua volta fuggita dalla casa del padre abusante, si rifugia a casa di Celie.

Nettie insegna alla sorella a leggere e scrivere, offrendole lo spiraglio di una vita dignitosa e libera. Tuttavia, Nettie deve ancora una volta difendersi dalla violenza di Albert e quindi fugge ancora. Le due sorelle si promettono di scriversi fino alla morte, ma negli anni a seguire dovranno superare molte altre prove, prima di ritrovarsi e, finalmente, poter vivere insieme.

Oprah Winfrey vestita da sposa in una scena di Il colore viola - Warner Bros.

Oltre a Whoopi Goldberg e Danny Glover, nel film figurano anche, una cantante di blues la cui presenza è fondamentale per Celie, e, una donna che si ribella alle convenzioni sociali dell'epoca grazie a un temperamento mai domo.

La sceneggiatura, firmata da Menno Meyjes, mantiene la forza emotiva del romanzo di Alice Walker, pur sfumando la storyline della relazione tra Shug e Celie (si vede solo un bacio tra le due). Particolarmente d'effetto, la colonna sonora blues firmata da Quincy Jones, che fu anche produttore del film insieme a Steven Spielberg, Kathleen Kennedy e Frank Marshall.

Il colore viola ricevette undici candidature ai Premi Oscar del 1986, incluse quelle per Miglior Film, Miglior Attrice Protagonista per Whoopi Goldberg e Miglior Attrice Non Protagonista sia per Margaret Avery che per Oprah Winfrey. Nonostante questo, il film non vinse in nessuna categoria. Per chi non lo ha mai visto, questa è l'occasione per recuperare uno dei drammi più intensi del cinema degli anni Ottanta, un racconto doloroso e struggente sulla sopravvivenza e sulla libertà femminile.