Oggi in TV un film con Richard Gere da 2 Oscar, 2 Golden Globe e la scena finale più romantica di Hollywood

Pubblicazione: 12 maggio alle 08:30

Nel 1982 Richard Gere fece sussultare i cuori del pubblico femminile con la sua interpretazione in Ufficiale e gentiluomo, film drammatico-sentimentale diretto da Taylor Hackford, che questa sera, martedì 12 maggio 2026, sarà trasmesso in prima serata su La7 Cinema.

racconta la storia di Zack Mayo (Gere), un ragazzo molto tormentato di origini italoamericane che ha trascorso la sua adolescenza spostandosi continuamente per il mondo insieme al padre Byron (Robert Loggia), sottufficiale della Marina statunitense.

Dopo la morte della madre, che si è tolta la vita, e a causa di un rapporto mai sbocciato con il genitore, Mayo decide di cambiare del tutto la sua esistenza, iscrivendosi al corso di addestramento per diventare pilota di jet militari della Marina Americana. Nonostante il padre non creda in questa sua redenzione, Zack parte alla volta della base americana di Pensacola, in Florida. Tra Mayo e la sospirata promozione a pilota di jet si frappone il severissimo sergente istruttore Emil Foley (Lou Gossett jr.), che userà tutti i mezzi possibili per selezionare solo i migliori allievi.

Lou Gosset jr. e Richard Gere in una scena di Ufficiale e gentiluomo - Paramount Pictures

Nel frattempo, Zack stringe amicizia con Sid Worley (David Keith), un giovane dell'Oklahoma che sarà anche compagno di uscite; durante una di queste i ragazzi incontrano Paula (Debra Winger) e Lynette (Lisa Blount), due ragazze del luogo che sognano anch'esse di cambiare vita, accasandosi proprio con un pilota. Se la storia tra Zack e Paula piano piano si consolida, quella tra Lynette e Sid naufraga per un inganno ordito dalla donna, tanto da spingere l'uomo a suicidarsi. La morte dell'amico e il training sempre più duro imposto da Foley, portano Mayo a un passo dalla resa. Ma l'uomo resisterà, concluderà il suo corso con onore e, in un finale travolgente, porterà con sé, verso una nuovo vita, la sua Paula.

Richard Gere in una scena di Ufficiale e Gentiluomo - Paramount Pictures

nelle stesse categorie:. e, interpretata da Joe Cocker e Jennifer Warnes; una ballata romanticissima che scalò le classifiche musicali dell'epoca e che, a a oltre 40 anni di distanza, resta indissolubilmente legata a quel finale indimenticabile. Ancora oggi la sequenza didavanti alle colleghe incredule, è considerata una delle più romantiche della storia di Hollywood.

Richard Gere era già reduce dal successo di American gigolò, ma Ufficiale e gentiluomo contribuì a incoronarlo come uno dei sex symbol assoluti degli anni Ottanta, grazie a un personaggio duro e fragile allo stesso tempo. E dire che per il ruolo all'inizio vennero presi in considerazione il cantante John Denver, Jeff Bridges e Christopher Reeve.

Oggi, anche se alcune dinamiche del film mostrano inevitabilmente il peso del tempo, Ufficiale e gentiluomo continua a sopravvivere nell'immaginario collettivo grazie al fascino di Richard Gere e alle grandi interpretazioni di Lou Gossett jr. e Debra Winger. Appuntamento questa sera, alle 21.20, su La7 Cinema.