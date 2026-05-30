Ogni episodio è un piccolo film giallo: su Sky e NOW, arriva la serie di Rian Johnson che ha riportato il genere in TV

Pubblicazione: 30 maggio alle 07:00

Da ieri, finalmente anche il pubblico italiano può immergersi nell'universo di Poker Face, la serie mystery che negli Stati Uniti ha già conquistato critica e appassionati di giallo. Disponibile su Sky e in streaming su NOW, questo crime on the road creato da Rian Johnson rappresenta uno degli esperimenti più riusciti nel panorama delle serie investigative contemporanee: un ritorno al piacere del caso autoconclusivo, dell'episodio che si chiude su sé stesso, ma con un'anima moderna, ironica e profondamente cinematografica.



Johnson, il regista e sceneggiatore che ha riportato il giallo deduttivo al centro della cultura pop con Cena con delitto - Knives Out, costruisce qui una formula irresistibile. Poker Face gioca con una struttura particolare: il colpevole spesso lo conosciamo fin dall'inizio, o quasi. Il vero divertimento sta nel vedere come la protagonista riuscirà a smascherarlo, come arriverà a quella verità che altri cercano disperatamente di nascondere.



Al centro di tutto c'è Charlie Cale, interpretata da Natasha Lyonne con quella ruvidità magnetica che è diventata il suo marchio di fabbrica. Charlie possiede una capacità quasi sovrannaturale: riconosce quando qualcuno sta mentendo. È un dono, o forse una condanna, che la trasforma in una sorta di investigatrice nomade, costretta a muoversi da un luogo all'altro degli Stati Uniti a bordo della sua Plymouth Barracuda, inciampando in delitti, segreti e colpevoli convinti di potersela cavare.

La prima stagione, composta da 10 episodi, introduce questo personaggio fuori dagli schemi e il suo modo unico di leggere le contraddizioni umane. Ogni puntata presenta un nuovo crimine, spesso mostrato allo spettatore fin dalle prime scene, mentre Charlie arriva gradualmente a decifrare le omissioni, le bugie e le stonature nei racconti. È un meccanismo narrativo che permette alla serie di giocare con l'attesa, con il tono e soprattutto con l'umanità dei suoi personaggi. I colpevoli non sono mai mostri bidimensionali, ma persone ordinarie che hanno fatto scelte sbagliate, spesso più tragicomiche che diaboliche.



La seconda stagione, già andata in onda negli Stati Uniti nel 2025 e attesa in Italia per il 26 giugno, riprende il viaggio di Charlie dopo gli eventi del primo ciclo. La protagonista continua a essere una donna in fuga, inseguita dalle conseguenze delle proprie scelte e minacciata da Beatrix Hasp, personaggio interpretato da Rhea Perlman, che le mette davanti un'alternativa pericolosa: lavorare per lei o pagare il prezzo della propria indipendenza. Da questa tensione riparte il percorso di Charlie, ancora una volta attraversato da incontri casuali, ambienti eccentrici e delitti apparentemente perfetti.



C'è però un paradosso che accompagna l'arrivo della serie in Italia. Mentre il pubblico italiano scopre finalmente questo gioiello televisivo, negli Stati Uniti Peacock ha già cancellato la serie dopo due stagioni. Rian Johnson e i produttori di T-Street, MRC Television e Animal Pictures stanno cercando una nuova casa per un possibile proseguimento, ma il futuro resta al momento sospeso. Una situazione che testimonia quanto sia complicato, oggi, mantenere in vita produzioni di qualità che non generano immediatamente numeri da blockbuster, anche quando ottengono il plauso della critica e una base di fan devoti.

Poker Face rappresenta un esperimento prezioso nel panorama televisivo contemporaneo. Recupera il piacere del caso settimanale, quella formula che ha reso immortali serie come Colombo o La signora in giallo, ma lo fa con ritmo moderno, dialoghi brillanti e una consapevolezza metalinguistica del genere che strizza l'occhio agli appassionati senza mai diventare pesante. La serie non ha paura di prendersi il suo tempo, di costruire atmosfere, di lasciare che i personaggi respirino prima di arrivare alla rivelazione finale.