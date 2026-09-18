Olivia Rodrigo a Sanremo 2027: l'indiscrezione sul Festival si scontra con il calendario del tour

Pubblicazione: 18 settembre alle 11:54

Mentre l'attesa per la nuova edizione della kermesse canora cresce, il web e gli amanti del gossip televisivo parlano soprattutto dei super ospiti scelti da Stefano De Martino. Tra i nomi più caldi circolati nelle ultime settimane figura quello di Olivia Rodrigo, la popstar internazionale classe 2003 amatissima dalla Gen Z. Secondo i rumors più insistenti, il conduttore e direttore artistico avrebbe fatto carte false per portare la giovane icona pop sul leggendario palco del Teatro Ariston. Un colpo gobbo sensazionale, se non fosse che, guardando con attenzione l'agenda dell'artista, qualcosa decisamente non torna.

Analizzando il calendario ufficiale della cantante di driver's license, infatti, emerge un'incompatibilità temporale piuttosto evidente. Nei prossimi mesicon il suo imponente tour internazionale, il The Unraveled Tour, che prenderà il via il 25 settembre 2026 per concludersi il 10 maggio 2027. Un fitto calendario di impegni dal vivo che la vedrà calcare i palchi di svariate metropoli globali.

Il nodo cruciale riguarda proprio i giorni in cui andrà in onda la kermesse. Lo stesso Stefano De Martino ha annunciato che il Festival di Sanremo 2027 si svolgerà dal 16 al 20 febbraio. Ebbene, proprio in quelle precise date, gli impegni dal vivo della popstar segnano tappe negli Stati Uniti, con concerti previsti a New York il 16, il 19 e il 20 febbraio. Sebbene teoricamente la cantante potrebbe tentare un volo trans oceanico lampo per esibirsi sul finire della settimana italiana, l'ipotesi logistica appare a dir poco proibitiva e altamente improbabile.

Il sogno di vedere la giovane stella americana tra i co-conduttori o super ospiti internazionali rischia dunque di infrangersi contro la dura realtà della programmazione musicale. Nonostante l'entusiasmo dei fan e la forte volontà della produzione di regalare un'edizione indimenticabile, bisognerà probabilmente attendere comunicazioni ufficiali per capire se si tratti di un progetto rimandato o di un semplice fuoco di paglia.

Nel frattempo, la macchina organizzativa di Sanremo 2027 prosegue a ritmi serrati:, le voci su presenze femminili di spicco come Vittoria Ceretti e la suggestiva ipotesi di un omaggio alla carriera di Vasco Rossi, lo show di Stefano De Martino promette comunque di fare scintille.