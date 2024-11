One Fifth Avenue: il romanzo di Candace Bushnell diventa una serie tv prodotta da Emma Roberts

Pubblicazione: 15 novembre alle 18:00

One Fifth Avenue, romanzo scritto dall'autrice di Sex and the City Candace Bushnell, diventerà una nuova serie tv. Nel team della produzione ci sarà Emma Roberts tramite la sua Belletrist Productions, in collaborazione con Marci Klein che, in passato, ha già portato al successo 30 Rock.

Il romanzo racconta la storia dell'iconico edificio di Manhattan dalla prospettiva delle donne che si ritrovano legate a quel luogo, seguendo i loro sogni, progetti e le tante speranze. Tra i personaggi ci sono la moglie di un miliardario, una giornalista che sta invecchiando, un'attrice dallo spirito libero e altre persone che si ritrovano insieme sotto lo stesso tetto dell'edificio.

Bushnell è famosa per aver scritto Sex and the City, libro adattato in una serie televisiva cult di cui è attualmente sugli schermi il progetto sequel And Just Like That….

Emma Roberts sarà una delle produttrici del nuovo show in collaborazione con Marci Klein Productions. L'attrice potrebbe essere anche una delle protagoniste degli episodi.

In un comunicato si loda l'opera di Bushnell, considerata la 'responsabile della serie televisiva e dei personaggi più influenti degli ultimi 25 anni'.

La scrittrice ha aggiunto:

Sono così entusiasta nel lavorare con Marci Klein, Emma Roberts e Karah Preiss per portare sul piccolo schermo il mio romanzo preferito.