One Piece 3, spuntano due attori iconici nella nuova stagione: i rumors

Pubblicazione: 24 aprile alle 07:00

Nel pieno di un’attesa che continua a crescere episodio dopo episodio, il live action di One Piece si conferma uno dei progetti più osservati del panorama streaming, capace di tenere insieme nostalgia, ambizione produttiva e un dialogo continuo con la sua comunità di fan.

Nuovi ingressi nel cast

Con l’avanzare della produzione, la serie tratta dal manga di Eiichiro Oda ha iniziato a delineare sempre più chiaramente i contorni della propria ciurma. Dopo l’ingresso di, figura chiave destinata a ridefinire gli equilibri emotivi del gruppo, e con l’arrivo ormai imminente di, il cuore narrativo della squadra sembra avvicinarsi alla sua forma più riconoscibile per chi conosce l’opera originale.

Eppure, è proprio mentre la storia procede verso archi sempre più complessi che emergono le prime suggestioni su personaggi ancora lontani dal debutto sullo schermo. Durante un evento pubblico, Emily Rudd — volto di Nami — ha condiviso una visione che non è rimasta isolata: per interpretare Franky, il carismatico cyborg carpentiere, il nome che circola con più convinzione è quello di John Cena.

Dave Bautista entra nel cast? Foto: Copyright by production studio and/or distributor

Una proposta che, al di là del gioco di immaginazione tipico del fancasting, rivela una certa coerenza., elementi che Cena ha dimostrato di saper maneggiare con disinvoltura anche fuori dal ring, trasformandosi negli anni in un interprete credibile e sorprendentemente versatile.

La sua presenza, se mai dovesse concretizzarsi, segnerebbe un salto ulteriore nella capacità della serie di attrarre volti riconoscibili senza perdere il legame con il materiale originale.

Parallelamente, un’altra indicazione arriva da Jacob Romero Gibson, interprete di Usopp, che ha indicato in Dave Bautista il candidato ideale per Jinbe. Anche in questo caso, il parallelismo appare evidente: Jinbe è una figura imponente, ma profondamente guidata da senso etico, equilibrio e lealtà.

Bautista, già affermato nell’universo Marvel, ha costruito negli anni un’identità attoriale capace di coniugare forza fisica e sensibilità, qualità che lo renderebbero un’opzione credibile per un personaggio così stratificato.

Questi spunti, pur non avendo ancora alcun riscontro ufficiale, raccontano molto del clima che circonda la produzione. Il live action di Netflix sembra aver trovato una sua identità precisa, capace di dialogare sia con il pubblico storico sia con una nuova generazione di spettatori. Il coinvolgimento diretto degli attori in questo tipo di discussione contribuisce a rafforzare un senso di appartenenza che raramente si percepisce in progetti di questa scala.

Le anticipazioni sulla terza stagione

Nel frattempo, lo sguardo è già proiettato verso il futuro. La terza stagione, prevista per il 2027, porterà sullo schermo l’arco narrativo di Alabasta, uno dei più amati dell’intera saga. Ambientato in un regno desertico attraversato da tensioni politiche e sociali, questo capitolo rappresenta un banco di prova decisivo per la serie, chiamata a gestire una narrazione più ampia, corale e carica di implicazioni.

A rendere il quadro ancora più articolato contribuisce l’arrivo di un nuovo adattamento animato firmato da WIT Studio, già noto per titoli come L'attacco dei giganti e Spy x Family. Un progetto che promette una rilettura visiva e narrativa più fedele all’opera originale, affiancandosi alla storica versione prodotta da Toei Animation, destinata a proseguire con l’adattamento dei capitoli più recenti.

In questo intreccio di produzioni, aspettative e anticipazioni non ufficiali, One Piece continua a dimostrare una vitalità rara.

E mentre il pubblico si interroga su quali volti daranno corpo ai prossimi membri della ciurma, la sensazione è che la vera sfida non sia soltanto scegliere gli attori giusti, ma mantenere intatto quell’equilibrio fragile tra spettacolo e fedeltà che ha reso questa storia, da oltre vent’anni, qualcosa di più di un semplice racconto di avventura.

Foto copertina: Copyright by Netflix and other relevant production studios and distributors