One Piece: la seconda stagione della serie include un cameo molto importante (che ha fatto impazzire i fan)

Pubblicazione: 05 marzo alle 20:59

L’attesa per la seconda stagione di One Piece su Netflix è esplosa dopo la diffusione di un breve filmato promozionale che ha rivelato un cameo clamoroso. Prima ancora del debutto ufficiale, un volto amatissimo dai lettori del manga è stato avvistato in una scena ambientata a Loguetown, scatenando reazioni immediate sui social e nei forum. La scoperta ha alimentato teorie, entusiasmo e una certezza: la serie live-action sta giocando d’anticipo rispetto alla linea temporale originale.

Ilin questione riguarda nello specifico, personaggio molto amato che nel manga fa il suo debutto ufficiale solo nel, durante, quindi ben dopo il salto temporale. Nel materiale promozionale diffuso dal sito indonesiano 20 Detik – poi rimosso ma già ampiamente condiviso online – Bartolomeo viene mostrato mentrecombattere a. Un dettaglio che non è passato inosservato: indossa il, coerente con una collocazione cronologica anticipata rispetto alla saga in cui diventa protagonista.

Nel manga originale di One Piece, creato da Eiichiro Oda, Bartolomeo viene introdotto formalmente molto più avanti nella storia, anche se un flashback conferma che si trovava a Loguetown quando Monkey D. Luffy dimostrò la sua determinazione davanti all’esecuzione pubblica. È proprio quell’evento a cambiare la sua vita: da giovane con un passato turbolento nell’East Blue, decide di diventare pirata ispirato dal coraggio di Luffy.

One Piece -©Netflix

Chi è Bartolomeo e perché il cameo è così importante? Nel corso della serie diventa uno dei personaggi più eccentrici e devoti all’interno dell’universo narrativo. Pirata rookie ma determinato, attraversa la Rotta Maggiore fino a emergere come uno degli alleati più fedeli della ciurma di Luffy. La sua adorazione quasi ossessiva nei confronti del capitano lo ha trasformato in una sorta di incarnazione del fandom stesso: molti lettori si sono riconosciuti nel suo entusiasmo esagerato e nelle sue reazioni teatrali. Ha persino avuto spazio in mini-storie di copertina nel manga, segno del suo impatto nella saga.

L’non è soltanto. È una. Mostrareimplica che la produzione stia pianificando con largo anticipo gli sviluppi futuri, integrando elementi che nel fumetto diventeranno centrali solo decine di archi narrativi più avanti. Questo approccio suggerisce chenon si limiti a, ma costruisca una struttura più ampia e interconnessa, potenzialmente estendendo la serie ben oltre il tradizionale salto temporale.

Non è la prima volta che il live-action modifica o amplia l’introduzione dei personaggi. Nella prima stagione, figure come Garp hanno ricevuto maggiore rilevanza rispetto alla controparte cartacea. Per questo motivo non si può escludere che Bartolomeo possa avere uno spazio più consistente rispetto a un semplice cameo. L’anticipazione alimenta anche le speranze di vedere altri personaggi molto attesi comparire prima del previsto, come Brook, il cui debutto live-action è tra i più desiderati dal pubblico.

One Piece -©Netflix

Dal punto di vista produttivo, la seconda stagione sarà composta da 8 episodi e arriverà su Netflix il 10 marzo 2026. La finestra di uscita ravvicinata rispetto alla diffusione del promo ha contribuito ad aumentare l’attenzione verso possibili altri cameo nascosti o non ancora annunciati ufficialmente.

In sintesi, il cameo di Bartolomeo non è soltanto un dettaglio curioso: è un segnale strategico. Dimostra che l’adattamento live-action di One Piece sta pensando in prospettiva, costruendo basi narrative per sviluppi futuri e rafforzando il legame con il materiale originale. La reazione entusiasta dei fan conferma quanto certe scelte possano incidere sulla percezione della serie. Ora l’attenzione si sposta sul debutto ufficiale: occhi puntati su ogni scena, perché se questo è l’inizio, le sorprese potrebbero essere appena cominciate.