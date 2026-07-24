Operation Mincemeat: l'incredibile storia vera che ha ispirato il film con Colin Firth

Pubblicazione: 24 luglio alle 07:45

Esiste una guerra visibile, combattuta sui campi di battaglia tra soldati e carri armati, e una guerra invisibile, giocata a colpi di astuzia, menzogne elaborate e sacrifici silenziosi. È quest'ultima dimensione, fatta di ombre e inganni, che spesso decide il destino dei conflitti. E poche operazioni di intelligence nella storia hanno incarnato questo principio meglio dell'Operazione Mincemeat, un piano geniale che contribuì a cambiare le sorti della Seconda Guerra Mondiale.

diretto da John Madden e, sembra troppo incredibile per essere vera. Eppure, quando l'intelligence britannica orchestrò uno dei più elaborati inganni della storia militare per nascondere l'invasione alleata della Sicilia.

L'obiettivo strategico era quello di far credere a Hitler che lo sbarco non sarebbe avvenuto in Sicilia, ma in Grecia e Sardegna. Dirottare le truppe naziste altrove significava avere campo libero sull'isola italiana, risparmiando migliaia di vite alleate che sarebbero cadute sotto il fuoco nemico sulle spiagge siciliane.

Colin Firth in Operazione Mincemeat, fonte: Warner Bros.

Gli agenti britannici Ewen Montagu, interpretato nel film da Colin Firth, e Charles Cholmondeley, a cui dà volto Matthew Macfadyen, si procurarono il cadavere di Glyndwr Michael, un senzatetto gallese deceduto per avvelenamento da fosforo. Lo vestirono da capitano dei Royal Marines, gli diedero l'identità fittizia di William Martin e riempirono le sue tasche di documenti militari contraffatti, lettere d'amore, solleciti bancari e ogni piccolo dettaglio che potesse conferire autenticità alla finzione.

, con la speranza che, una volta recuperato, il contenuto dei documenti in suo possesso finisse nelle mani delle spie naziste operanti in Spagna, paese ufficialmente neutrale ma simpatizzante dell'Asse., fino al tavolo dello stesso Hitler.

Quello che rende questa storia ancora più affascinante è il suo legame con Ian Fleming, futuro creatore di James Bond. Nel film interpretato da Johnny Flynn, Fleming appare come tenente comandante della Naval Intelligence, coinvolto direttamente nell'operazione. La realtà storica conferma questo ruolo: Fleming fu l'autore del cosiddetto Trout Memo del 1939, un documento contenente 54 idee su come ingannare il nemico. L'idea numero 28 era proprio quella di utilizzare un cadavere equipaggiato con documenti falsi.

Come spiega lo storico Ben Macintyre, coinvolto nella produzione del film, Fleming lavorava come assistente dell'ammiraglio Sir John Godfrey, che sarebbe diventato il modello per il personaggio di M nei romanzi di 007. L'aspetto meta-narrativo della vicenda è straordinario: Fleming prese spunto da un romanzo di Basil Thomson, trasformò quella finzione in un piano reale di spionaggio, e anni dopo avrebbe a sua volta scritto romanzi ispirati alle sue esperienze nell'intelligence. Un circolo perfetto tra realtà e immaginazione.

L'operazione richiedeva una precisione maniacale. Ogni dettaglio della divisa doveva essere usurato nel modo giusto, ogni documento invecchiato in modo credibile, ogni elemento della vita fittizia del capitano Martin doveva reggere a un'ispezione. Nulla poteva essere lasciato al caso, perché dall'esito di questo inganno dipendevano migliaia di vite.

L'operazione ebbe successo. I documenti furono recuperati dagli spagnoli, copiati e inviati ai tedeschi. Hitler abboccò, spostando truppe verso la Grecia. Lo sbarco in Sicilia, avvenuto il 10 luglio 1943, incontrò una resistenza minore del previsto. L'Operazione Mincemeat aveva funzionato, e con essa aveva trionfato l'intelligenza umana sulla forza bruta, la creatività sulla violenza, l'inganno sulla verità.

I titoli di coda del film, come spesso accade nelle storie vere, chiudono il cerchio intorno alle figure raccontate, rivelando cosa accadde dopo agli uomini e alle donne che parteciparono a questa straordinaria impresa. Glyndwr Michael, il senzatetto che in morte divenne un eroe, fu sepolto in Spagna con tutti gli onori militari sotto il falso nome di William Martin. Solo decenni dopo la sua vera identità venne rivelata. L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat torna in tv questa sera, Venerdì 24 Luglio 2026, su Iris alle 21:17 e ora che conosciamo meglio cosa si nasconde di vero nel film, possiamo guardarlo con occhi nuovi.