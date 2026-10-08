Ornella Muti, età, figli, dove vive e compagno: la sua vita e la nuova sfida a Ballando con le Stelle

Pubblicazione: 08 ottobre alle 15:43

Ornella Muti è uno di quei volti che hanno attraversato la storia del cinema italiano senza mai perdere il proprio fascino. Nata a Roma il 9 marzo 1955 come Francesca Romana Rivelli, oggi ha 71 anni e continua a sorprendere il pubblico con nuove sfide. L’ultima, particolarmente inattesa, è quella di Ballando con le Stelle, dove ha accettato di scendere in pista per la prima volta nel celebre show di Milly Carlucci.

La carriera di Ornella Muti comincia prestissimo. A soli 14 anni viene scelta dacome protagonista de La moglie più bella, film ispirato alla vicenda di Franca Viola. È proprio il regista a suggerirle il nome d'arte con cui diventerà famosa: “Ornella” richiama un personaggio dannunziano, mentre “Muti” deriva da un altro personaggio dello scrittore. Da quel momento. Negli anni Settanta lavora con alcuni dei più importanti registi italiani, daÈ Romanzo popolare, nel 1974, a rappresentare una delle svolte decisive: al fianco di Ugo Tognazzi interpreta Vincenzina, conquistando definitivamente il pubblico.

Gli anni Ottanta ampliano ulteriormente la sua popolarità. Alle commedie con Adriano Celentano, come Il bisbetico domato e Innamorato pazzo, si affiancano ruoli più drammatici e produzioni internazionali. Tra questi spicca quello della principessa Aura in Flash Gordon, che la rende riconoscibile anche fuori dall'Italia. Nel corso della carriera Ornella Muti ha lavorato con nomi del calibro di Ettore Scola, Francesco Rosi, Volker Schlöndorff e Woody Allen. Nel 2012 è infatti nel cast di To Rome with Love, accanto a Roberto Benigni, Penélope Cruz e allo stesso Allen. Se sullo schermo ha interpretato donne molto diverse tra loro, nella vita privata uno dei ruoli più importanti è sempre stato quello di madre. Ornella Muti ha tre figli: Naike Rivelli, Carolina Fachinetti e Andrea Fachinetti.

Naike, nata nel 1974, ha seguito una strada artistica diventando attrice e cantante e mantenendo con la madre un rapporto particolarmente stretto. Carolina e Andrea sono invece nati dal matrimonio dell'attrice con Federico Fachinetti, celebrato nel 1988 e terminato con la separazione nel 1996. La famiglia si è poi allargata con quattro nipoti: Akash, figlio di Naike, Alessandro e Giulia, figli di Carolina, ed Edoardo, figlio di Andrea. Proprio Naike è diventata una presenza ricorrente anche nella vita pubblica della madre. È stata lei, qualche settimana fa, ad accompagnare con ironia l'annuncio della partecipazione di Ornella a Ballando con le Stelle: un video social ha mostrato le insistenti domande della figlia fino alla conferma definitiva dell'attrice.

Dove vive Ornella Muti oggi? Dopo gli anni trascorsi sotto i riflettori, Ornella Muti ha scelto. Da tempo vive a, nella campagna piemontese, insieme alla figlia Naike. La loro abitazione è ricavata all'interno di un'antica struttura rurale e rappresenta l'opposto della frenesia della capitale e dei set cinematografici. La vita quotidiana. Una scelta che rispecchia il desiderio dell'attrice di vivere in un ambiente più tranquillo, lontano dal caos dello spettacolo.

La sua vita privata, meglio dire, quella sentimentale, è uno degli aspetti della sua biografia che continua a suscitare maggiore curiosità. Ornella Muti ha avuto diverse relazioni importanti, oltre ai due matrimoni con Alessio Orano e Federico Fachinetti. Tra le storie più note c'è quella con il chirurgo Stefano Piccolo, durata circa dieci anni, e successivamente quella con l'imprenditore francese Fabrice Kerhervé. Quest'ultima è stata una relazione lunga e molto raccontata dalla stampa, ma si è conclusa da diversi anni. Nel 2017 l'attrice aveva già parlato pubblicamente della fine del rapporto e della sua nuova condizione sentimentale.

Anche la vicenda con Adriano Celentano occupa un capitolo particolare della sua vita privata. I due si conobbero professionalmente durante Il bisbetico domato e Innamorato pazzo. La relazione, risalente all'inizio degli anni Ottanta, è stata confermata pubblicamente molti anni dopo. Oggi, però, non risulta un compagno ufficialmente confermato accanto all'attrice: Ornella ha scelto di mantenere molto più riservata la propria sfera sentimentale.

Intanto il capitolo più recente della sua carriera è televisivo. Dopo aver condotto con Amadeus una serata del Festival di Sanremo nel 2022, nel 2026 Ornella Muti ha accettato la proposta di Milly Carlucci entrando nel cast della ventunesima edizione di Ballando con le Stelle. È stata annunciata come, sorprendendo il pubblico dopo settimane di indiscrezioni e smentite.

La sfida è particolarmente interessante perché porta una delle grandi icone del cinema italiano in un territorio completamente diverso. Ornella affronta la pista insieme al ballerino Pasquale La Rocca e ha debuttato con un tango sulle note de La bohème. Dopo la prima puntata, la stessa attrice ha raccontato di essersi data un voto molto alto non tanto per la perfezione dell'esibizione, quanto per il coraggio di aver accettato la sfida.