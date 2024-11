Orphan 3: via libera ufficiale al terzo capitolo della saga horror, che vedrà il ritorno di Isabelle Fuhrman

Pubblicazione: 05 novembre alle 08:59

Variety riporta che la casa di produzione Dark Castle Entertainment ha dato ufficialmente il via libera allo sviluppo di Orphan 3, nuovo capitolo della saga horror iniziata nel 2009. Il film, i cui dettagli sulla trama non sono al momento noti, vedrà il ritorno di Isabelle Fuhrman nei panni di Esther, insieme a David Coggeshall e William Brent Bell, rispettivamente sceneggiatore e regista del prequel Orphan: First Kill.

Dark Castle è entusiasta di annunciare un altro terrificante capitolo della saga di Orphan. Grazie al successo dei primi due film e a un'altra trama avvincente, siamo certi che “Orphan 3” sarà un film imperdibile sia per gli attuali fan del franchise che per i nuovi.

Norman Golightly, Co-CEO of Dark Castle Entertainment, ha dichiarato:

Dark Castle produrrà la pellicola insieme ad Alex Mace della Gnosis Films. David Leslie Johnson-McGoldrick sarà il produttore esecutivo. Lionsgate si occupa della distribuzione internazionale.

Il primo film segue le vicende di una coppia che, dopo aver perso il loro figlio, adotta una bambina di nove anni che si rivela non molto innocente. Diretto da Jaume Collet-Serra, si è avvicinato ai 78 milioni di incasso nel mondo, a fronte di un budget di 20. Il secondo capitolo, il prequel Orphan: First Kill, è stato distribuito nel 2022 in contemporanea nelle sale e su Paramount+ e ha incassato oltre 45 milioni in tutto il mondo.